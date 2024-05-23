- Eğitim

2024-YKS giriş belgeleri erişime açıldı

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSMY) Başkanlığı, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) için sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını bildirdi.

2024-YKS giriş belgeleri erişime açıldı mask
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSMY) Başkanlığı, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) için sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını bildirdi.

2024-YKS giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 8 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2024-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.

Sınav binalarına giriş saati hakkında uyarı

Açıklamada, adaylara YKS’ye ilişkin uyarıda da bulunuldu. Uyarıya göre 2024-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri için adayların saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacağı, 2024-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi için ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacağı kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# ÖSMY, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Ölçme, Sınav, Eğitim, Öğrenci, ÖSYM, YKS giriş belgeleri

23 May 2024 - 21:01 - Eğitim

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