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Adana Kozan'da trafik kazası: 4 yaralı

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Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Tepecikören Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Adana Kozan'da trafik kazası: 4 yaralı mask
Adana Kozan'da trafik kazası: 4 yaralı
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Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Tepecikören Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Adana Kozan'da trafik kazası: 4 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, Yüksel Y. (48) yönetimindeki 01 RJ 893 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Duran K. (25) idaresindeki 01 R 2711 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Adana Kozan'da trafik kazası: 4 yaralı

Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüleri ve araçlarda yolcu olarak bulunan Emine U. (52) ve Elif A. (70) yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Ardından yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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23 May 2024 - 20:57 - Asayiş

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