Adana Kozan'da trafik kazası: 4 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Tepecikören Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, Yüksel Y. (48) yönetimindeki 01 RJ 893 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Duran K. (25) idaresindeki 01 R 2711 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüleri ve araçlarda yolcu olarak bulunan Emine U. (52) ve Elif A. (70) yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Ardından yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı