Adıyaman'da polis operasyonu: Uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi

Adıyaman’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, durumundan şüphelenilen G.Ç., A.T., ve E.T. isimli şahısların üzerinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda, şahısların üzerinden 1,10 gram metamfetamin, 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 6 adet fişek ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, şahıslar ise işlemleri için polis merkezine götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı