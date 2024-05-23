- Asayiş

Adıyaman'da motosiklet kazası: 1 kişi yaralandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da motosiklet kazası: 1 kişi yaralandı mask
Adıyaman'da motosiklet kazası: 1 kişi yaralandı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da motosiklet kazası: 1 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre, Cenap E.'nin kullandığı 02 ABF 699 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağı yakınlarında devrildi.

Adıyaman'da motosiklet kazası: 1 kişi yaralandı

Kazada yaralanan sürücü Cenap E., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Adıyaman, Motosiklet kazası, kaza, yaralı, soruşturma, trafik kazası, sağlık

23 May 2024 - 20:52 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL