Adıyaman'da motosiklet kazası: 1 kişi yaralandı

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Cenap E.'nin kullandığı 02 ABF 699 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağı yakınlarında devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Cenap E., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı