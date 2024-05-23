Nemrut Krater Gölü'nde iki mevsim bir arada: Doğu kar, batı bahar

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yer alan Nemrut Krater Gölü, doğusunda kış, batısında ise bahar mevsimiyle ziyaretçilerine eşsiz bir görsel şölen sunuyor.

Dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Gölü, güzelliği ve farklı havasıyla dikkat çekiyor. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü"ne layık görülen, 2 bin 250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü, her mevsim farklı bir güzelliğe bürünüyor.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği Nemrut Krater Gölü’nde, mayıs ayında iki mevsim bir arada yaşanıyor. Kalderanın doğu kesiminde kış mevsimi devam ederken, batı kesiminde bahar havası hakim. Bu eşsiz doğa olayı, ziyaretçilere mükemmel manzaralar sunuyor. Güneş alan batı kesimlerde doğa canlanırken, doğu kesimlerinde kar kalınlığı 4 ila 5 metreyi buluyor. Yaz ve kış görüntüsüyle hayran bırakan Nemrut Kalderası'nın bu iki farklı mevsimi aynı anda sunması, havadan da görüntülendi.

Nemrut Dağı’nı ziyaret eden Muhammet Ali Tarlan,

"Nemrut Dağı’nı ziyarete geldik. Zirve kısmında hem baharı hem de kışı aynı anda gözlemleyip yaşadık. Kalderanın doğusunda halen kar mevcut. Güzergâh üzerinde halen 5 metreye yakın kar var. Güneşin gördüğü taraflar ise baharın o yeşilliğini yaşıyor"

dedi.

Bu eşsiz doğa deneyimi, Nemrut Krater Gölü'nün cazibesini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı