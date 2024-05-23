Gaziantep’te pes dedirten yolculuk

Gaziantep’te İpek Yolu üzerinde seyir halinde bulunan bir otomobilin sürücüsü ve yanında bulunan kişi, tehlikeli bir yolculuk yaparak görenleri hayrete düşürdü.

İkili, ayaklarını otomobilin ön camından dışarıya çıkararak uzun süre araç kullanmaya devam etti. Bu rahat ve umursamaz tavırlarıyla adeta canlarını hiçe sayan sürücü ve yanındaki kişinin görüntüleri, yoldan geçen bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı