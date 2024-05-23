Gaziantep’te pes dedirten yolculuk

Gaziantep’te İpek Yolu üzerinde seyir halinde bulunan bir otomobilin sürücüsü ve yanında bulunan kişi, tehlikeli bir yolculuk yaparak görenleri hayrete düşürdü.
İkili, ayaklarını otomobilin ön camından dışarıya çıkararak uzun süre araç kullanmaya devam etti. Bu rahat ve umursamaz tavırlarıyla adeta canlarını hiçe sayan sürücü ve yanındaki kişinin görüntüleri, yoldan geçen bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler, sosyal medyada büyük tepki topladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.