Pençe-Kilit şehidi son yolculuğuna uğurlandı

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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit olan 26 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba, gözyaşları içinde Iğdır'da toprağa verildi.

Şehit Vedat Zorba'nın naaşı, Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda karşılandıktan sonra, Iğdır Devlet Hastanesine götürüldü. Daha sonra Cumhuriyet Mahallesi'ndeki baba evine getirilen şehidin naaşı için burada helallik alındı. Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, cenaze töreninin düzenlendiği Asri Mezarlık'a getirildi.

Törende, dualar edilip cenaze namazı kılındı. Şehidin naaşı, tören mangasınca bir süre omuzlarda taşındıktan sonra, Asri Mezarlık'ta dualarla toprağa verildi. Şehit Zorba'nın cenazesinde ailesi, arkadaşları ve vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı