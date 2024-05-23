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Hatay'da denizde akıntıya kapılan 3 kişiden biri boğuldu

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Hatay’ın Samandağ ilçesi Çevlik sahilinde serinlemek için denize giren 3 şahıs, akıntıya kapıldı.

Hatay'da denizde akıntıya kapılan 3 kişiden biri boğuldu mask
Hatay'da denizde akıntıya kapılan 3 kişiden biri boğuldu
Hatay'da denizde akıntıya kapılan 3 kişiden biri boğuldu
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Hatay’ın Samandağ ilçesi Çevlik sahilinde serinlemek için denize giren 3 şahıs, akıntıya kapıldı.

Hatay'da denizde akıntıya kapılan 3 kişiden biri boğuldu

Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevlik İtfaiye Müfrezesi ekipleri olay yerine hızlı bir şekilde intikal ederek, akıntıya kapılan şahısları kurtardı.

Hatay'da denizde akıntıya kapılan 3 kişiden biri boğuldu

Denizden çıkarılan şahıslardan F.A.’nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Diğer 2 vatandaşın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Şahsın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Hatay'da denizde akıntıya kapılan 3 kişiden biri boğuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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23 May 2024 - 19:50 - Asayiş

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