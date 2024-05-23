Şırnak'ta polis aracı ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 polis yaralandı

Şırnak'ta devriye gezen polis aracı ile hafriyat kamyonunun çarpıştığı kazada 1 polis memuru yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Şırnak-Siirt çevre yolunda meydana gelen kazada, polis memurlarının içerisinde bulunduğu araç, hafriyat kamyonu ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memuru, itfaiye erleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı polis memuru, ambulansla Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı