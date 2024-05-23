- Gündem

Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşine cam parçasıyla saldırdı

ABONE OL Google News Sayfamız

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesi 241'inci Sokak'ta meydana gelen olayda, B.D. ile boşanma aşamasındaki eşi S.D. arasında tartışma çıktı.

Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşine cam parçasıyla saldırdı mask
Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşine cam parçasıyla saldırdı
Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşine cam parçasıyla saldırdı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesi 241'inci Sokak'ta meydana gelen olayda, B.D. ile boşanma aşamasındaki eşi S.D. arasında tartışma çıktı.

Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşine cam parçasıyla saldırdı

Tartışmanın büyümesi üzerine B.D., yerde bulduğu cam parçasıyla eşine saldırdı. Yüzünden yaralanan S.D., olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşine cam parçasıyla saldırdı

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak olay yerinde inceleme yaptı. Saldırgan B.D. gözaltına alınarak karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşine cam parçasıyla saldırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Kayseri, Kocasinan, Uğurevler Mahallesi, boşanma aşaması, tartışma, soruşturma, gözaltı, yaralı, Polis

23 May 2024 - 19:25 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL