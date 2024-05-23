Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşine cam parçasıyla saldırdı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesi 241'inci Sokak'ta meydana gelen olayda, B.D. ile boşanma aşamasındaki eşi S.D. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine B.D., yerde bulduğu cam parçasıyla eşine saldırdı. Yüzünden yaralanan S.D., olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak olay yerinde inceleme yaptı. Saldırgan B.D. gözaltına alınarak karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.