Muş'ta 3 günlük bebek için ambulans uçak gönderildi

Muş İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Muş Devlet Hastanesinde solunum sıkıntısı yaşayan 3 günlük bebek için acil olarak ambulans uçak talep edildi.

Sağlık Bakanlığının hızlı müdahalesiyle Muş Sultan Alparslan Havalimanı'na ambulans uçak gönderildi. Bebek, ambulansla havalimanına götürüldü ve ardından ambulans uçakla Ankara Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Bebeğin durumu hakkında henüz bir bilgi verilmedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı