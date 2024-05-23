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Muş'ta 3 günlük bebek için ambulans uçak gönderildi

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Muş İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Muş Devlet Hastanesinde solunum sıkıntısı yaşayan 3 günlük bebek için acil olarak ambulans uçak talep edildi.

Muş'ta 3 günlük bebek için ambulans uçak gönderildi mask
Muş'ta 3 günlük bebek için ambulans uçak gönderildi
Muş'ta 3 günlük bebek için ambulans uçak gönderildi
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Muş İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Muş Devlet Hastanesinde solunum sıkıntısı yaşayan 3 günlük bebek için acil olarak ambulans uçak talep edildi.

Muş'ta 3 günlük bebek için ambulans uçak gönderildi

Sağlık Bakanlığının hızlı müdahalesiyle Muş Sultan Alparslan Havalimanı'na ambulans uçak gönderildi. Bebek, ambulansla havalimanına götürüldü ve ardından ambulans uçakla Ankara Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Bebeğin durumu hakkında henüz bir bilgi verilmedi.

Muş'ta 3 günlük bebek için ambulans uçak gönderildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Muş İl Sağlık Müdürlüğü, Muş Devlet Hastanesi, solunum sıkıntısı, bebek, sağlık, ambulans uçak, Muş

23 May 2024 - 19:23 - Gündem

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