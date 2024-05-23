Çorum'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Çorum’un Mecitözü ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD tarafından açıklanan verilere göre, saat 17.57'de merkez üssü Mecitözü ilçesi olan 4.4 büyüklünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 13 kilometre altında meydana geldi. Sarsıntı il merkezi ve ilçelerde de hissedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı