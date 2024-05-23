Diyarbakır’da Hafif Raylı Sistem Projesi yeniden ele alınıyor

Diyarbakır'da konforlu, güvenli, erişilebilir ve ucuz bir toplu ulaşım için çalışmaları hızlandırılarak, Hafif Raylı Sistem Projesi yeniden ele alınıyor. 20 istasyondan oluşan Hafif Raylı Sistem'in 14 kilometre uzunlukta Dağkapı’dan başlayıp, Kayapınar ilçesinde bulunan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kadar planlanan projenin ihalesi çalışmaları bu yıl içinde yapılması hedefleniyor. İşte detaylar…

“GÜNLÜK 75 BİN YOLCU TAŞINMASI PLANLANIYOR”

Hafif Raylı Sistem Projesinde ilk etapta günlük 75 bin yolcu taşınması planlandığını söyleyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Emrullah Gördük,

“Bir uçtan diğer uca 37 dakikalık bir süre öngörüyoruz. İlk etapta 20 araç alınacak, bunlardan 18 tanesi çalışacak, 2 araç yedekte bulundurulacak. İlk etapta günlük 75 bin yolcu taşınması planlanıyor. 2040 yılına kadar bu kapasite artırılarak devam edecektir”

şeklinde konuştu.

“21 MAYIS İTİBARİYLE PROJE REVİZYONU BAŞLADI”

Gördük, Projenin revizyonu ile ilgili çalışma başlattıklarını şu şekilde anlattı:

“Bu çalışmanın başında projenin revizyonu bulunmaktadır. Daha önceki projede depolama alanı olarak Sağlık Bakanlığı’na bağlı 100 dönümlük bir arazi düşünülmüştü. Ancak Sağlık Bakanlığı’nın bize olumsuz yanıt vermesi, nüfus yoğunluk yerlerinin değişmesiyle bu projenin revizyona ihtiyacı olduğunu düşündük. Bununla ilgili çalışmayı 21 Mayıs Salı günü itibarıyla başlatmış bulunuyoruz. Proje revizyonu bittikten sonra proje ihalesi ve yapımını bu yıl içinde yapmayı kararlaştırdık.”

“HALKIMIZ EKONOMİK OLARAK DA RAHAT EDECEK”

Son olarak Hafif Raylı Sistem'in hayata geçirilmesi ile ilgili kentteki bütün sivil toplum örgütleri gerekli bilgi alışverişinin yapılacağını ifade eden Emrullah Gördük,

“Proje hayata geçtikten sonra, halkımızın araç bekleme süreleri, rahat ve konforlu ulaşım hizmeti almaları konusunda önemli bir adım atılmış olacak. Ayrıca raylı sistem diğer ulaşım sistemlerinden daha ucuz olacağı için halkımız ekonomik olarak da rahat edecek. Hafif Raylı Sistemin, kent trafiğine ve toplu taşımaya önemli bir rahatlama getireceğine inanıyoruz”

sözleriyle cümlelerini noktaladı.

Kaynak: İHA