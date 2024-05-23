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Kahramanmaraş’taki patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

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Kahramanmaraş’ta bir boya fabrikasının kazan dairesinde meydana gelen patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Patlayan kazan ve çevresini kopmuş demir parçalarının sardığı göze çarptı. Olayı yaşayanlar ise patlamanın deprem etkisi yarattığını söyledi.

Kahramanmaraş’taki patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı mask
Kahramanmaraş’taki patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Kahramanmaraş’taki patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
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Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Kırım Mahallesi’ndeki Canka Kumaş ve Boya Fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın kazan dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlama geniş bir alanda süpersonik ses etkisi yaptı.

Kahramanmaraş’taki patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

DEPREM ZANNETTİK”

Deprem etkisi oluşturan ses sonrası binlerce kişi sokaklara çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları enkazdan kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Patlamanın boyutu ise gün ağarınca ortay açıktı. Kazan dairesinde meydana gelen patlama sonrası kopan demir parçalarının etrafa saçıldığı görüldü.

Kahramanmaraş’taki patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Patlamayı duyduğunu ifade eden Kasım Yaşar,

“Haberleri izliyordum, ses gelince geldik baktık. Deprem zannettik. Buraya geldiğimizde kazanın patladığını ve 3 kişinin yaralandığını öğrendik”

dedi.

Kahramanmaraş’taki patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Kahramanmaraş’taki patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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23 May 2024 - 18:23 Kahramanmaraş/ Dulkadiroğlu- Bölge

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