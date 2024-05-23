Kahramanmaraş’taki patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Kırım Mahallesi’ndeki Canka Kumaş ve Boya Fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın kazan dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlama geniş bir alanda süpersonik ses etkisi yaptı.
“ DEPREM ZANNETTİK”
Deprem etkisi oluşturan ses sonrası binlerce kişi sokaklara çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları enkazdan kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Patlamanın boyutu ise gün ağarınca ortay açıktı. Kazan dairesinde meydana gelen patlama sonrası kopan demir parçalarının etrafa saçıldığı görüldü.
Patlamayı duyduğunu ifade eden Kasım Yaşar,
“Haberleri izliyordum, ses gelince geldik baktık. Deprem zannettik. Buraya geldiğimizde kazanın patladığını ve 3 kişinin yaralandığını öğrendik”
dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.