Ahıskalı çocuklar o heyecanı ilk kez Elazığ’da yaşadı

Ukrayna’nın Herson kentinden gelen Ahıskalı Türkü çocuklara Elazığ’da etkinlik düzenlendi. Elâzığ Hipodromunda düzenlenen etkinliğe yaklaşık 250 Ahıskalı çocuk ve öğretmenleri katıldı. Etkinlikte piknik yapılarak empati ve geri dönüşüm parkurlarını deneyimleyen çocuklar, daha sonra Atla Terapi Merkezini ziyaret etti. Çocukları terapi etmenin ve ilk kez at binmenin verdiği heyecanla alana gelen çocuklar, doyasıya eğlendi.

“AMACIMIZ FARKINDALIK OLUŞTURMAK”

Ahıskalı soydaşlara empati ve geri dönüş parkuru farkındalığını oluşturmak için etkinlik düzenlendiğini belirten Elazığ Hipodrom Müdürü Muhammed Demirçelik,

''Bugün 2022 Nisan ayı itibariyle Ukrayna’nın Herson kentinden maalesef savaş dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın girişimleriyle 4 kafile şeklinde Elazığ’a gelen Aşağı Demirtaş Geçici Konaklama Merkezi’nde bulunan Ahıskalı soydaşlarımızı ağırladık. Buradaki amacımız, çocuklara bir taraftan piknik etkinliği yapmak bir taraftan hipodromumuzda bulunan empati parkuru, geri dönüşüm parkurunda farkındalık oluşturmak. Ayrıca Atlı Terapi Merkezinde bir nevi çocukları terapi etmek, atlarla buluşturmak ve at sevgisini kazandırmak. Umarım, çocuklar bugün burada keyifli vakitler geçirirler”

şeklinde konuştu.

İLK DEFA AT BİNDİLER

Çocuklardan Sakin Aslanova, ilk defa at bindiğini söyleyerek,

''Atları çok seviyorum ve hayatımda ilk kez biniyorum. Kahverengi en sevdiğim renktir ve bu atı da çok sevdim”

dedi.

Etkinlikte eğlendiklerini dile getiren çocuklardan Melisa Osmanova,

''Bugün etkinlikte, piknikteyiz. Ata bindik çok memnun oldum. Atları çok seviyorum ve zeytin ile tanıştığıma çok sevindim”

ifadelerini kullandı.

8 yaşındaki Elif Abdulova, ilk defa at bindiğini ve çok sevdiğini vurgulayarak,

''Bugün at binip gezdim. Atları çok seviyorum. Ben de ilk kez at bindim”

diye konuştu.

Empati Parkurunu deneyimleyen çocuklardan Aslan Desadze,

''Engelleri arkadaşlarımız için daha zormuş, onu daha iyi anladım. Bu parkurda kendimi onlar gibi hissettim”

ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA