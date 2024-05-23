Elâzığ Fırat Üniversitesinde panel gerçekleştirildi

Elâzığ Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesinin amfi salonunda ‘Dijital çağda radyoda yayın ve yapım’ paneli gerçekleştirildi.

Elâzığ Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesinin amfi salonunda ‘Dijital çağda radyoda yayın ve yapım’ paneli düzenlendi. Panele, Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Soner Özgen, İletişim Fakültesi Dekanı Nural İmik Tanyıldızı, İletişim Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. ‘Dijital çağda radyoda yayın ve yapım' paneline katılan Kübra Alanson ve Saliha Öner, öğrencilere bilgi birikimlerini aktararak sorulan soruları cevapladı.

“TELEVİZYON GENÇLER ARASINDA 2’NCİ PLANDA KALIYOR”

Gençlerin yoğun şekilde radyoyu takip ettiğini vurgulayan Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Başkanı Doç. Dr. Süleyman İlaslan,

“Gençlerin radyoyu yoğun bir şekilde takip ettiğini gözlemlemedim. Televizyon dahi artık gençler arasında 2'nci planda kalıyor gibi. Yeni medya platformları gençlerin daha çok takip ettikleri kısım arasında yer alıyor. Bu ortamda radyo hayatımızda gerçekten yer etmiyor mu gibi soru ile karşılaşıyoruz. Oysa ki radyo çok önemli bir mecra ve halen önemini koruyor. Çok ciddi bir dinleyicisi de var. Yapılan radyo araştırmaları da bu gerçeği gösteriyor. Radyonun farklı bir niteliği var. Radyo insan duygularıyla etkileşim kurmaya aracılık eden teknolojidir. Doğrudan duygularımızı paylaştığımız, bizi rahatlatan ve duygu değişimlerimize aracılık eden bir teknolojidir”

şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA