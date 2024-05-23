Tedbir almak varken yok etmek niye

Son yıllarda sokak köpeklerini toplama konusu sık sık dile getirilirdi. Ancak bugünlerde başıboş sokak hayvanlarını toplama konusu tekrar gündeme geliyor. Hatta sokak hayvanlarını toplamakla kalmayıp uyutulması ön görülüyor. Bu saatten sonra seferberliğin ve kısırlaştırılmanın çözüm olmayacağını söyleyen Malatya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ekrem Ayaz,

“Bu saatten sonra seferberlik bile başlatılmış olsa toplu kısırlaştırma da yapacak olsak bu popülasyonun önüne geçemeyiz. Çünkü bir bakımdan 8-10 yavru veren canlıdan bahsediyoruz”

dedi.

“SESİMİZİ DUYAN OLMADI”

Sokak hayvanlarını kısırlaştırma seferberliği adı altında olması gerektiğin yıllarca duyuramayan Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ekrem Ayaz,

"Malatya da dahil olmak üzere ülkemiz inanılmaz şekilde bir popülasyon artışı var. Bunun farkındayız ve defalarca bunu dile getirdik. Sesimizi duyan olmadı. Belediyelere bu sorumluluk yüklenildiği zaman zaten belediyelerin altyapısının yetersiz olduğunu, büyükşehir belediyelerinde veteriner halk sağlığı daire başkanlığının oluşturulmasını, büyükşehir olmayan belediyelerde de veteriner işleri müdürlüğünün kurulması ve bunu uzman ellerle kısırlaştırma seferberliği adı altında yapılması gerektiğini dilimiz döndüğünce biz bunu söyledik. Ama şu an günümüzde maalesef popülasyonu yoğun sokaklarda çeteleşmiş, insanlar saldıran bir popülasyonla karşı karşıyayız. Ama bunun çözümü toplatılıp uyutulmak mı? Asla. Biz veteriner hekimler olarak zaten yaşatılma taraftarıyız"

şeklinde konuştu.

“BU POPÜLASYONUN ÖNÜNE GEÇEMEYİZ”

Veteriner hekimler Odası Başkanı Ayaz, bu saatten sonra sokak hayvanlarını toplatmak yerine toplu kısırlaştırma yapılsa da popülasyonun önüne geçilmeyeceğini vurgulayarak,

“Bu saatten sonra seferberlik bile başlatılmış olsa toplu kısırlaştırma da yapacak olsak bu popülasyonun önüne geçemeyiz. Çünkü bir bakımdan 8-10 yavru veren canlıdan bahsediyoruz”

dedi.

“SOKAK HAYVANLARI TEDBİR ALTINA ALINABİLİR”

Sokak hayvanlarını toplamak yerine belirli tedbirler alınabileceğini Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ekrem Ayaz şu şekilde belirtti:

“Sahipli ve sahipsiz tüm hayvanların çiplenmesi gerekiyor. Sokak hayvanlarının kısırlaştırma ve ara vermeden topyekûn ve devamlılık yasasına dayalı en az 5 yıl devam etmeli. Kayıt dışı üretim ve hayvan ticareti engellenmeli. Fazla sayıda cari amaçlı sahiplendirmeler engellenmeli. Herkesin belli bir sayıda hayvan sahiplenmesi sağlanmalı. Hayvanları barınaklarda değil, doğal yaşam alanlarında yaşamlarını sürdürmeli. Hayvan bakmayan veya sokağa terk eden cezalandırılmalı. Sorumluluğunu yerine getirmeyen insanlara cezai işlem yapılmalı. Büyükşehir belediyelerinde hayvan polisleri sokaklarda olmalı. Ellerinde çip okuyucular ve kayıtlı kontrol edilmeli. Cerrahi işlem uygulanmalı gibi tedbirler alınabilir.”

“FİZİKİ ALTYAPIMIZ DA YETERSİZ”

Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ayaz, depremden önce sokak hayvanları için yapacakları projede fiziki altyapının yetersiz kaldığını söyleyerek,

“2022 yıl sonunda nüfusu 25 binin üzerinde olan belediyelerin barınak inşa etmesi gerekiyordu. İlimiz biliyorsunuz büyük bir yıkım yaşadı. Biz bunu göz ardı edebiliriz ama diğer iller için aynı şey geçerli değil. Küçük yerlerde il özel idarelerin bu işi istenmesi gerekiyor ama onların da kadrolarına bakıyorsunuz. Veteriner istihdam etmemiş oluyor. Bizim burada var. Veteriner hekimlerimiz var ama kaç taneyle bu işi sürdürülebilirliği sağlayabilirsiniz? Bir tane barınakta kaç tane hayvanı günlük kısırlaştırabilirsiniz? Depremden önce bizim bir projemiz vardı ama maddiyattan dolayı belediyeler yanaşmadı. Biz yıllık 6 bin tane, 2 gün Hospital ve ekmek şartıyla biz bu göreve talip olduk. Ama şu an bir de fiziki altyapımız da yetersiz. Meslektaşlarımızın bu konuya sıcak bakmaları bu şartlarda biraz imkânsız görünüyor. Böyle bir taslak meclise gelmedi daha. Böyle bir söylenti var. Biz çok merak ediyoruz. Nasıl bir şey olacak?”

ifadelerini kullandı.

“BİZİM DİĞER YÖNÜMÜZ İNSAN SAĞLIĞI”

Sokak hayvanları bir canlıya zarar veriyorsa gereğinin yapılması taraftarı olduğunu belirten Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ayaz,

“Bu hayvanın çektiği acılara bir son vermenin aslında ötenazinin de bu işin bir parçası olduğunu ama bunu sağlıklı hayvanlara uygulamanın da akla ziyan olduğunu belirtmek istiyorum. Bunun yolunu her zaman söylüyorum. Ama şöyle ki bunu dediğim gibi rehabilize edilemeyen, saldırganlığına engelleyemediğimiz çünkü biz öyle meslek örgütüyüz ki hem hayvan sağlığını hem insan sağlığını hem de çevre sağlığını birebir ilgilendiren bir meslek örgütüyüz. Bunu değerlendirirken her şeyi değerlendirmek zorundayız. Sadece hayvan sağlığı olarak ya da hayvanların yaşam alanları olarak bakmamamız gerekiyor. Bizim diğer yönümüz de insan sağlığı. Bize zarar veren bir canlıdan bahsediyorsak gereğinin yapılması taraftarıyız”

diye konuştu.

“KISIRLAŞTIRILMAYAN HAYVAN POPÜLASYONU 10’A KATLAYACAK”

Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ekrem Ayaz, son olarak kısırlaştırma yapılmayan sokak hayvanlar bir sonraki sene popülasyonu 10’a katlayacağını söyleyerek,

“Biz bunu yıllarca söylüyorduk. Her kısırlaştırılmayan hayvan bir sonraki sene popülasyonu 10 katlayacak şekilde karşımıza çıkacak. Bugün başlasak kısırlaştırmaya düzenli olarak 5-10 sene kısırlaştırma yapsak popülasyonun önüne geçemeyiz. Çünkü en basiti bizim bölgelerde küçükbaş hayvancılığı yapan yerler var. Onların çoban köpekleri var. Çoban köpekleri de genelde sürüyü terk etmediği için dişi hayvanlardan seçilir. Onların öncelikle kısırlaştırılması gerekiyor. Çünkü onlar senede bir sefer yavruluyor. O yavrular bir şekilde köylerden alınıp merkeze bırakılıyor. Ondan sonra yok sokaklar hayvan doğurmuyor. Sokak hayvanı tabiri diye bir şey yok aslında. Bakılmayan sokağa terk edilmiş hayvan var. Bunların önüne geçilmesi gerekiyor. Sokak hayvanlarını toplama projesi hayata geçirilirse çoğu meslektaşımın bu işin içinde olmayacağını, gerekirse istifa edeceğini söyleyebilirim”

sözleriyle cümlelerini noktaladı.