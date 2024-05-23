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23 Mayıs 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

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Malatya’da bugün 7 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde.

23 Mayıs 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti? mask
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Malatya’da bugün 7 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

“68 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Zeynep Gürbüz’ün taziye adresi: Merkez Fatih Mahallesi, Yeşilyurt,
64 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hasan Talas’ın taziye adresi: Orduzu Mahallesi, Battalgazi,
77 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Sıdıka Çelik’in taziye adresi: Dilek Mahallesi, Yeşilyurt,
89 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hatunkız Kara’nın taziye adresi: İnönü Mahallesi, Yeşilyurt,
74 yaşında vefat eden ve Balaban Mahallesi Darende Mezarlığına defnedilen Ömer Ercan’ın taziye adresi: Balaban Mahallesi, Darende,
78 yaşında vefat eden ve Koparuşağı Köyü Elazığ Mezarlığına defnedilen Kibriye Binici’nin taziye adresi: Özalper Mahallesi, Altınevler Sokak, No: 5/1/2, Yeşilyurt,
94 yaşında vefat eden ve Andiri Köyü Ağın Elazığ Mezarlığına defnedilen Ümmügülsüm Güleryüz’ün taziye adresi: Andiri Köyü Ağın, Elazığ.”
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23 May 2024 - 17:28 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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