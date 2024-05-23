23 Mayıs 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

Malatya’da bugün 7 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:
“68 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Zeynep Gürbüz’ün taziye adresi: Merkez Fatih Mahallesi, Yeşilyurt,
64 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hasan Talas’ın taziye adresi: Orduzu Mahallesi, Battalgazi,
77 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Sıdıka Çelik’in taziye adresi: Dilek Mahallesi, Yeşilyurt,
89 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hatunkız Kara’nın taziye adresi: İnönü Mahallesi, Yeşilyurt,
74 yaşında vefat eden ve Balaban Mahallesi Darende Mezarlığına defnedilen Ömer Ercan’ın taziye adresi: Balaban Mahallesi, Darende,
78 yaşında vefat eden ve Koparuşağı Köyü Elazığ Mezarlığına defnedilen Kibriye Binici’nin taziye adresi: Özalper Mahallesi, Altınevler Sokak, No: 5/1/2, Yeşilyurt,
94 yaşında vefat eden ve Andiri Köyü Ağın Elazığ Mezarlığına defnedilen Ümmügülsüm Güleryüz’ün taziye adresi: Andiri Köyü Ağın, Elazığ.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.