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Malatya’da vatandaşlar lastik yakarak yolu trafiğe kapattı

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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde asfalt serimi yapılmayan bir yol nedeniyle oluşan tozların çevre kirliliğine neden olduğunu düşünen bazı vatandaşlar, protesto amaçlı olarak lastik yakarak yolu trafiğe kapattılar.

Malatya’da vatandaşlar lastik yakarak yolu trafiğe kapattı mask
Malatya’da vatandaşlar lastik yakarak yolu trafiğe kapattı
Malatya’da vatandaşlar lastik yakarak yolu trafiğe kapattı
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Malatya’nın Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi’nde asfalt serimi yapılmayan yol nedeniyle oluşan tozların çevre kirliğine neden olduğunu ileri süren vatandaşlar, lastik yakarak yolu trafiğe kapattılar.

Malatya’da vatandaşlar lastik yakarak yolu trafiğe kapattı

Olay, 14.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Şanlıkaya mevkiinde bir grup bölge sakini asfalt serimi yapılmayan yol nedeniyle oluşan tozların çevre kirliğine neden olduğunu ileri sürüp lastik yakarak yolu trafiğe kapattı.

Malatya’da vatandaşlar lastik yakarak yolu trafiğe kapattı

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisin müdahalesiyle öfkeli vatandaşlar dağılırken, olayın trafiği aksatmadan sonuçlanması sağlandı.

Kaynak: İHA
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23 May 2024 - 17:10 Malatya/ Battalgazi- Asayiş

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