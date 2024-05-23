23 May 2024 - 17:10 - Asayiş

Malatya’da vatandaşlar lastik yakarak yolu trafiğe kapattı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde asfalt serimi yapılmayan bir yol nedeniyle oluşan tozların çevre kirliliğine neden olduğunu düşünen bazı vatandaşlar, protesto amaçlı olarak lastik yakarak yolu trafiğe kapattılar.