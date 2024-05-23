Malatya’da trafik kazası: 1 yaralı

Olay, bugün saat 14.20 sıralarında Malatya- Elazığ kara yolu Kanyon Caddesi üzerinde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan F.A. idaresindeki 44 AAZ 730 plakalı motosiklet aynı istikamette seyir halinde olan F.M. yönetimindeki 34 DUF 987 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, F.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahsın ilk müdahalesinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA