Depremzede vatandaş yardım bekliyor

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde yaşayan Bülent Efe, 6 Şubat depremlerinde yıkılan evinin tamamlanması için yardım bekliyor. Baba mirası olan evi depremde yıkılınca Efe ve 6 çocuğu konteynerde kalmak zorunda kaldı. Daha sonra mahalledeki vatandaşların desteğiyle ev yapımına başlayan Efe, şimdi geri kalan yapım için hayırseverlerden yardım talep ediyor.

Ev yapımında başlangıç aşamasını tamamlayan ancak maddi sıkıntılar nedeniyle tamamlanamayan Efe, özellikle deprem sonrası yaşadıkları zorlukları dile getiriyor. Çocuklarıyla kalabalık bir şekilde konteynerde yaşamanın zorluklarına değinen Efe, hayırseverlerin desteğiyle ev yapımına başladıklarını ancak şu anda iş bulduğu geçici bir işle uğraştığı için evin tamamlanması için maddi güçlerinin yetmediğini ifade ediyor.

Efe, hayırseverlerden destek isteyerek, "Deprem sonrası konteynere yerleştik. Ancak kalabalık olduğumuz için konteynerde yaşamak bir hayli zor oldu. Sağolsun hayırseverler sayesinde burada eve başladık, ama şimdi bitirilmesi için desteğe ihtiyacımız var. Sıcak bir yuvamız olması için buradan hayırseverlere sesleniyoruz. Yardım ederlerse İnşallah bizim de çocuklarımızla kalabileceğimiz bir evimiz olacak" şeklinde konuştu.

Depremzedelerin yaşadığı zorluklara dikkat çeken bu çağrı, yardımseverlerin desteğiyle acil ihtiyaçların karşılanması ve toplumsal dayanışmanın gücünün bir kez daha ortaya konması açısından önem taşıyor.

Kaynak: İHA