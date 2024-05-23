Elazığ'da bir vatandaşın ayağı tekerleğin altında kaldı

Elazığ'ın merkezine bağlı Balakgazi Caddesi'nde meydana gelen bir kazada imliği belirlenemeyen bir vatandaş, seyir halindeki bir halk otobüsünden düşerek feci bir şekilde yaralandı. Düşüşünün ardından vatandaşın ayağı, otobüsün tekerleğinin altında kaldı.

Edinilen bilgilere göre, kaza anında otobüs şoförü durumu fark ederek hemen müdahale etti ve sağlık ile polis ekiplerine haber verdi. İlk müdahalenin ardından yaralı vatandaş, olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA