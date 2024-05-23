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Elazığ'da bir vatandaşın ayağı tekerleğin altında kaldı

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Elazığ'da Balakgazi Caddesi'nde meydana gelen kazada, seyir halindeki halk otobüsünden düşen bir vatandaşın ayağı tekerleğin altında kaldı.

Elazığ'da bir vatandaşın ayağı tekerleğin altında kaldı mask
Elazığ'da bir vatandaşın ayağı tekerleğin altında kaldı
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Elazığ'ın merkezine bağlı Balakgazi Caddesi'nde meydana gelen bir kazada imliği belirlenemeyen bir vatandaş, seyir halindeki bir halk otobüsünden düşerek feci bir şekilde yaralandı. Düşüşünün ardından vatandaşın ayağı, otobüsün tekerleğinin altında kaldı.

Elazığ'da bir vatandaşın ayağı tekerleğin altında kaldı

Edinilen bilgilere göre, kaza anında otobüs şoförü durumu fark ederek hemen müdahale etti ve sağlık ile polis ekiplerine haber verdi. İlk müdahalenin ardından yaralı vatandaş, olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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23 May 2024 - 16:39 Elaziğ- Asayiş

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