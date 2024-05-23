Elazığ'da bir vatandaşın ayağı tekerleğin altında kaldı

Elazığ'ın merkezine bağlı Balakgazi Caddesi'nde meydana gelen bir kazada imliği belirlenemeyen bir vatandaş, seyir halindeki bir halk otobüsünden düşerek feci bir şekilde yaralandı. Düşüşünün ardından vatandaşın ayağı, otobüsün tekerleğinin altında kaldı.
Edinilen bilgilere göre, kaza anında otobüs şoförü durumu fark ederek hemen müdahale etti ve sağlık ile polis ekiplerine haber verdi. İlk müdahalenin ardından yaralı vatandaş, olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.