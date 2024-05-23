Epic Games’te 2024’ün mega indirimi başladı

Birçok oyunu ücretsiz olarak sunması ile ismini duyuran Epic Games, ücretsiz oyunlarının yanı sıra popüler oyunları indirimli sunması ile biliniyor. 2024 yılı için duyurulan mega indirim ise 16 Mayıs’ta saat 10.00’da başladı.

Birçok popüler oyunu ücretsiz sunması ile ismini duyuran Epic Games, oyunları ücretsiz olarak oyun severlere kazandırmaya devam ediyor. Ücretsiz oyunların yanı sıra 2024 yılı için duyurulan dev indirim fırsatı ise 16 Mayıs 2024 tarihinde saat 18.00 itibari ile başladı. 13 Haziran 2024 saat 18.00’a kadar sürecek olan indirimler ile birçok video oyunu Epic Games Store'dan satın alınabilecek.

BELİRTİLEN TARİHLER ARASINDA ÜCRETSİZ KASA

Epic Games sunduğu indirimlerin yanı sıra, indirim tarihleri boyunca her hafta gizemli bir kasa verecek. Bu kasa açıldığında ise içerisinden ücretsiz bir oyun ve en popüler oyunlardan bazıları için hediyeler verecek. Oyun satın alımlarında ise Epic ödülleri kazanılacağı belirtiliyor. Dünya çapında ilgi gören oyun platformu, bu indirimler ve ücretsiz oyunlar ile oyun severlerin dikkatini çekiyor.

HER HAFTA ÜCRETSİZ OYUN

Epic Games 16 Mayıs 2024 ile 13 Haziran 2024 saat 18.00’e kadar her hafta ücretsiz oyunlar dağıtmaya devam edecek. Bu ücretsiz oyunlardan ilki ise Epic Games Store’den dağıtıma çıktı. Ücretsiz satın alınan oyunlar alındıktan sonra ömür boyu oyun kütüphanesinde yer alıyor ve bedava alınan oyun ömür boyu istenilen zamanlarda oynanabiliyor.

EPİC GAMES’TEN ÜCRETSİZ OYUN NASIL ALINIR?

Epic Games’in dağıttığı ücretsiz oyunlara sahip olabilmek için, Epic Games hesabına giriş yapılması gerekiyor. Hali hazırda Epic hesabı olmayanlar ise ücretsiz bir şekilde hesap oluşturabilir. Bu hesap aracılığıyla kullanıcı adı ve şifre ile Epic Games’e giriş yapıldığında, mağaza bölümünün altında ücretsiz sunulan oyunlar yer alıyor. Her hafta sunulan bu oyunlar seçilerek ücretsiz olarak satın alım işlemi gerçekleştirilebilir. Bir defa alınan oyun ömür boyu Epic Games hesabınızda kalacak ve istenilen zamanlarda yeniden oynanabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi