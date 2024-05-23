Malatya Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü nerede hizmet veriyor?

Malatya Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü uzun yıllar hizmet verdiği İnönü Caddesi’nden 2022 yılının mayıs ayında taşındı. Yeni yerinde hizmetine devam eden Sosyal Güvenlik Kurumu, depremleri atlatarak 2022 yılında taşındığı yerde hizmet vermeye devam ediyor. Güncel olarak Ankara Asfaltı, Şeker Ortaokulu karşısında yer alıyor.

MALATYA SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN ADRESİ

Malatya Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü, Ankara Asfaltı, Şeker Ortaokulu karşısında hizmet veriyor. Kurumun adresi ise şu şekilde belirtiliyor:

“Özalper Mahallesi, Ankara Caddesi, 5’inci Sokak, No: 3, 44090, Malatya”

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN GÖREVLERİ NELERDİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu uluslararası gelişmeleri izler ve değerlendirmeler yapar. SGK kapsamında sigortalıya geçici iş görememezlik ödeneği verilmesi, sürekli iş görememezlik geliri bağlanması, iş kazası sonucu veya meslek hastalığı sonucu hayatını kaybeden sigortalının hak sahiplerine gelir bağlanması, cenaze için ödenek ödenmesi, annelik sigortası kapsamında bakıldığında emzirme ödeneği, erkekler askerlik ve kadınlara doğum borçlanması haklarının verilmesi gibi toplumsal birçok konuda görevleri vardır. Sigorta kapsamındaki vatandaşa malullük aylığı, yaşlılık aylığı, ölüm aylığı, ölüm toptan ödeme, SGK kapsamında ölüm aylığı almakta olan kız çocuklarına evlenme ödeneği ile cenaze ödeneği hakları verilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu, SGK kapsamındaki sağlık sigortası ve toplumsal yardımlar konusunda birçok hizmet ve faaliyeti yürütmektedir.

Kaynak: Haber Merkezi