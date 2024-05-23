Sağlıkta yeni dönem başladı: Uzaktan muayeneyi SGK karşılayacak

Uzaktan muayene için Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevu alınması gerekiyor ve aynı gün içinde bir hastane için sadece bir uzaktan muayene yapılabilecek. Bu hizmet, hastanelerin bilişim teknoloji altyapısına sahip ve bakanlıkça izinli olmaları koşuluyla sunulacak.

RANDEVU VE UZAKTAN MUAYENE KOŞULLARI

Uzaktan muayene hizmetinden faydalanmak için hastaların MHRS üzerinden randevu alması gerekiyor. Aynı hastanede, aynı hasta için günde bir uzaktan muayene ücreti SGK tarafından karşılanacak. Ayrıca, acil servis başvuruları hariç, aynı uzmanlık dalı için on gün içinde yapılacak yeni uzaktan muayenelerin bedelleri karşılanmayacak.

REÇETE VE RAPOR YAZILABİLECEK

Uzaktan muayene sonrasında doktorlar, tedaviye yönelik e-reçete ve ilaç yazabilecek. Bu ilaçlar SGK ile anlaşmalı eczanelerden temin edilebilecek. Ayrıca, doktorlar uzaktan muayene esnasında hastalar için e-rapor düzenleyebilecekler.

HANGİ HASTANELER KAPSAMDA?

Uzaktan muayene hizmeti, Sağlık Bakanlığı'na bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti kuruluşlarında sunulacak. İkinci basamak hastaneler, eğitim ve araştırma hastanesi olmayan devlet hastaneleri ve dal hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt poliklinikleri ve entegre ilçe hastanelerini kapsıyor. Üçüncü basamak ise eğitim ve araştırma hastanelerinden oluşuyor. Tüm şehir hastaneleri üçüncü basamakta yer alıyor.

SALGIN DÖNEMİNDEN YENİ DÖNEME

Uzaktan sağlık hizmeti, ilk olarak COVID-19 salgını döneminde karantinadaki hastalar için uygulanmaya başlanmıştı. Şubat 2022'de yayımlanan Uzaktan Sağlık Hizmetinin Sunulmasına Dair Yönetmelik ile bu hizmet resmiyet kazandı. SGK, geçen ay yaptığı düzenleme ile uzaktan hasta değerlendirmeye yönelik sağlık hizmetlerinin bedellerini karşılama kararı aldı.

Uzaktan sağlık hizmetleri, sadece gerekli bilişim teknoloji altyapısına sahip ve bakanlıkça izinli hastanelerde sunulabilecek. Hastalar, ihtiyaç duydukları takdirde yüz yüze muayene için hastaneye yönlendirilebilecek. Giyilebilir teknolojiler ve diğer tıbbi cihazlarla hastaların sağlık verileri ölçülüp takip edilebilecek.

Kaynak: Haber Merkezi