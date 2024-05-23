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Tunceli’de 24 Mayıs Cuma günü elektrik kesintisi saatlerce sürecek

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Fırat Elektrik Dağıtım AŞ. (FEDAŞ) tarafından 24 Mayıs Cuma günü Tunceli’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı.

Tunceli’de 24 Mayıs Cuma günü elektrik kesintisi saatlerce sürecek mask
Tunceli’de 24 Mayıs Cuma günü elektrik kesintisi saatlerce sürecek
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FEDAŞ 24 Mayıs Cuma günü Tunceli’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Tunceli’de 24 Mayıs Cuma günü elektrik kesintisi saatlerce sürecek

FEDAŞ Tunceli’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre 24 Mayıs Cuma günü Tunceli’de:

“Yarın 08.30-17.30 saatleri arasında Ovacık ilçesine bağlı Aşağıtorunoba Köyü, Ağaçpınar Köyü, Çambulak Köyü, Sarıtosun Köyü, 94 Mahallesi Mahallesi bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Ulupınar Köyü, Ardıç Köyü, Söğütlütepe Köyü, Kazılı Köyü, Sürgüç Köyü, Elmakaşı Köyü, Dere Köyü, Dere Köyü Yukarı Çay Mezra, Bakırlı Köyü, Yamaçoba Köyü, Dere Köyü Cayiran Mezra, Dere Köyü Karabulut Mezra, Kayabağ Köyü, Yalınkaya Köyü, Baylık Köyü bölgelerine,

Tunceli’de 24 Mayıs Cuma günü elektrik kesintisi saatlerce sürecek

Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Mazgirt ilçesine bağlı Çarşıbaşı Mahallesi, Obrukkaşı Köyü, Güneyharman Mahallesi, Kızılkale Köyü, Obuzbaşı Köyü, Kayacı Köyü, Elmalık Mahallesi, Karabulut Mahallesi, Ayvatlı Köyü, Ortaharman Köyü bölgelerine”

elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

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23 May 2024 - 14:40 Tunceli- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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