Tunceli’de 24 Mayıs Cuma günü elektrik kesintisi saatlerce sürecek

FEDAŞ 24 Mayıs Cuma günü Tunceli’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

FEDAŞ Tunceli’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre 24 Mayıs Cuma günü Tunceli’de:

“Yarın 08.30-17.30 saatleri arasında Ovacık ilçesine bağlı Aşağıtorunoba Köyü, Ağaçpınar Köyü, Çambulak Köyü, Sarıtosun Köyü, 94 Mahallesi Mahallesi bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Ulupınar Köyü, Ardıç Köyü, Söğütlütepe Köyü, Kazılı Köyü, Sürgüç Köyü, Elmakaşı Köyü, Dere Köyü, Dere Köyü Yukarı Çay Mezra, Bakırlı Köyü, Yamaçoba Köyü, Dere Köyü Cayiran Mezra, Dere Köyü Karabulut Mezra, Kayabağ Köyü, Yalınkaya Köyü, Baylık Köyü bölgelerine,

Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Mazgirt ilçesine bağlı Çarşıbaşı Mahallesi, Obrukkaşı Köyü, Güneyharman Mahallesi, Kızılkale Köyü, Obuzbaşı Köyü, Kayacı Köyü, Elmalık Mahallesi, Karabulut Mahallesi, Ayvatlı Köyü, Ortaharman Köyü bölgelerine”

elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.