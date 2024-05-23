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Erzurum'da turnuva heyecanı başladı

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Erzurum'da UEFA Regions Cup TFF Bölge Karmaları Türkiye Birinciliği Turnuvası, Büyükşehir Belediyesi Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde devam ediyor.

Erzurum'da turnuva heyecanı başladı mask
Erzurum'da turnuva heyecanı başladı
Erzurum'da turnuva heyecanı başladı
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Erzurum'da UEFA Regions Cup TFF Bölge Karmaları Türkiye Birinciliği Turnuvası, Büyükşehir Belediyesi Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde devam ediyor.

Erzurum'da turnuva heyecanı başladı

UEFA Regions Cup TFF Bölge Karmaları Türkiye Birincilliği Turnuvası maçları Erzurum'da başladı. Organizasyon Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, KayseriMalatya, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Van bölge karmalarının katılımıyla yapılıyor.

Erzurum'da turnuva heyecanı başladı

26 Mayıs'a kadar sürecek olan turnuva 4'er takımlı iki ve 3'er takımlı iki grupta tek devreli lig usulüne göre oynanıyor.

Kaynak: İHA
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23 May 2024 - 14:27 Erzurum- Spor

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