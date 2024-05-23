Erzurum'da turnuva heyecanı başladı

Erzurum'da UEFA Regions Cup TFF Bölge Karmaları Türkiye Birinciliği Turnuvası, Büyükşehir Belediyesi Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde devam ediyor.
UEFA Regions Cup TFF Bölge Karmaları Türkiye Birincilliği Turnuvası maçları Erzurum'da başladı. Organizasyon Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kayseri, Malatya, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Van bölge karmalarının katılımıyla yapılıyor.
26 Mayıs'a kadar sürecek olan turnuva 4'er takımlı iki ve 3'er takımlı iki grupta tek devreli lig usulüne göre oynanıyor.
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.