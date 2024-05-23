23 May 2024 - 14:13 - Gündem

Batman’da 24 Mayıs Cuma günü elektrik kesintisi yaşanacak

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından 24 Mayıs Cuma günü Batman’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ 24 Mayıs Cuma günü Batman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.