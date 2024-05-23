Batman’da 24 Mayıs Cuma günü elektrik kesintisi yaşanacak

DEDAŞ Batman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.
Bu açıklamaya göre 24 Mayıs Cuma günü Batman’da:
“Yarın 08.00-11.01 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Çevrimova bölgesine,
Yarın 10.00-15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Çamlıtepe bölgesine,
Yarın 13.00-15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Korik bölgesine,
Yarın 12.00-18.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Kısmet, 19 Mayıs bölgelerine,
Yarın 10.00-14.00 saatleri arasında Beşiri ilçesine bağlı Asmadere, Kobin, Yontukyazı, Kobin bölgelerine,
Yarın 09.30-16.00 saatleri arasında Beşiri ilçesine bağlı Işıkveren, Kumrulu, Yeşiloba, Çavuşbayırı, Göktaş, Hanlı, Beşpınar, Sütlüce, Doruklu, Sapanlı, Güvercinlik, Yalınca, Ortaalan, Kütüklü, Kumçay, Kurukavak, Asmadere, Çakıllı, Kayatepe, Yağlıca, Arılı, Tepecik, Kaşüstü, Başarı, Yontukyazı, Doğanpazarı, Yolkonak, Pompalı, Demirdöven bölgelerine,
Yarın 09.00-17.45 saatleri arasında Gercüş ilçesine bağlı Kışlak, Bağözü, Koyunlu, Eymir, Tepecik, Derei, Gökçe, Doruk, Yayladüzü, Arık bölgelerine,
Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Gercüş ilçesine bağlı Karalan, Boğazköy, Yüceköy, Kırkat, Konak, Mağaralı, Pınarbaşı(Merkez), Öteyaka, Aydınlı bölgelerine,
Yarın 09.30-17.00 saatleri arasında Gercüş ilçesine bağlı Pınarbaşı(Kayapınar), Yeşilyurt bölgelerine,
Yarın 08.30-17.30 saatleri arasında Hasankeyf ilçesine bağlı Tepebaşı, Çardaklı, Kale, Uzundere, Aksu, Karaköy bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Hasankeyf ilçesine bağlı Urganlı, Kılıç, Kesmeköprü, Suçeken bölgelerine,
Yarın 17.00-19.00 saatleri arasında Kozluk ilçesine bağlı Kemalpaşa, Yankılı, Yolaltı, Ağaçlık, Kavaklı, Yeşiltepe(Merkez), Karpuzlu(Merkez), Pınarhisar bölgelerine,
Yarın 14.00-15.30 saatleri arasında Kozluk ilçesine bağlı Çaygeçit, Kocabey, Kumlupınar, Toptaş, Yıldızlı, Örensu, Dilimli, Gürpınar, Yapaklı, Ünsaldı, Kömürlü, Koyuncular, Kale(Yıldızlı), Aslan Köy, Kapaklı bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Kocanlar Mezra, Ziyaret, Köprübaşı, Cevizli, Yeniköy, Kavaklı bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Dereköy, Dumlupınar bölgelerine,
Yarın 11.00-18.00 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Karameşe, Kocanlar Mezra, Yoncadüzü, Dereiçi, Güneşli Mezra, Ziyaret, Akbelen, Köprübaşı, Cevizli, Yeniyurt, Çağlı, Umurlu, Merge, Haydar(Umurlu), Acar, Yeniköy, Tahtika Mezra, Heybeli, Balbaşı, Pazarcık Mezra, Hasanlar Mezra, Çemeşevke, Tire, Kavaklı, Çadırkent, Güneşli, Bergazi, Gölbaşı(Heybeli), Sinemerg Mezra bölgelerine”
elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.