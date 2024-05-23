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Edirne’de Uzunköprü Keşan ve Havsa etkilenecek! 24 Mayıs Edirne elektrik kesintisi

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Edirne’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Edirne’de 24 Mayıs’ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Edirne’de Uzunköprü Keşan ve Havsa etkilenecek! 24 Mayıs Edirne elektrik kesintisi mask
Edirne’de Uzunköprü Keşan ve Havsa etkilenecek! 24 Mayıs Edirne elektrik kesintisi
Edirne’de Uzunköprü Keşan ve Havsa etkilenecek! 24 Mayıs Edirne elektrik kesintisi
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Elektrik sağlayıcıları tarafından, Edirne’de bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

Edirne’de Uzunköprü Keşan ve Havsa etkilenecek! 24 Mayıs Edirne elektrik kesintisi

24 MAYIS EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: KEŞAN

Mahalle Adı

Merkez-Yeni

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

24.05.2024 Cuma Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

24.05.2024 Cuma Saati: 15:00

Edirne’de Uzunköprü Keşan ve Havsa etkilenecek! 24 Mayıs Edirne elektrik kesintisi

İLÇE: HAVSA

Mahalle Adı

Kuzucu-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

24.05.2024 Cuma Saati: 13:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

24.05.2024 Cuma Saati: 16:00

Edirne’de Uzunköprü Keşan ve Havsa etkilenecek! 24 Mayıs Edirne elektrik kesintisi

25 MAYIS EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: UZUNKÖPRÜ

Mahalle Adı

Çalı-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

7 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

25.05.2024 Cumartesi Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

25.05.2024 Cumartesi Saati: 16:00

Edirne’de Uzunköprü Keşan ve Havsa etkilenecek! 24 Mayıs Edirne elektrik kesintisi

İLÇE: KEŞAN

Mahalle Adı

Merkez-Aşağı Zaferiye

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

25.05.2024 Cumartesi Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

25.05.2024 Cumartesi Saati: 13:00

Edirne’de Uzunköprü Keşan ve Havsa etkilenecek! 24 Mayıs Edirne elektrik kesintisi

İLÇE: HAVSA

Mahalle Adı

Kulubalık-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

25.05.2024 Cumartesi Saati: 09:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

25.05.2024 Cumartesi Saati: 13:30

Edirne’de Uzunköprü Keşan ve Havsa etkilenecek! 24 Mayıs Edirne elektrik kesintisi
 

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23 May 2024 - 13:41 Edirne- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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