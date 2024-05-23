- Gündem

Tekirdağ’da Kapaklı ve Hayrabolu etkilenecek! 24 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi

ABONE OL Google News Sayfamız

Elektrik sağlayıcıları tarafından Tekirdağ’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Tekirdağ’da 24 Mayıs’ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Tekirdağ’da Kapaklı ve Hayrabolu etkilenecek! 24 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi mask
Tekirdağ’da Kapaklı ve Hayrabolu etkilenecek! 24 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi
Tekirdağ’da Kapaklı ve Hayrabolu etkilenecek! 24 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Tekirdağ’da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

Tekirdağ’da Kapaklı ve Hayrabolu etkilenecek! 24 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi

24 MAYIS TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: KAPAKLI

Mahalle Adı

Merkez- Cumhuriyet

Tahmini Kesinti Süresi

3,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

24.05.2024 Cuma Saati: 01:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

24.05.2024 Cuma Saati: 04:30

Tekirdağ’da Kapaklı ve Hayrabolu etkilenecek! 24 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi

İLÇE: KAPAKLI

Mahalle Adı

Merkez-Pınarca

Tahmini Kesinti Süresi

3,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

24.05.2024 Cuma Saati: 01:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

24.05.2024 Cuma Saati: 04:30

Tekirdağ’da Kapaklı ve Hayrabolu etkilenecek! 24 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi

İLÇE: KAPAKLI

Mahalle Adı

Merkez-Bahçelievler

Tahmini Kesinti Süresi

3,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

24.05.2024 Cuma Saati: 01:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

24.05.2024 Cuma Saati: 04:30

Tekirdağ’da Kapaklı ve Hayrabolu etkilenecek! 24 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi

İLÇE: HAYRABOLU

Mahalle Adı

Merkez-Susuzmüsellim

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

24.05.2024 Cuma Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

24.05.2024 Cuma Saati: 13:00

Tekirdağ’da Kapaklı ve Hayrabolu etkilenecek! 24 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi

# tekirdağ elektrik kesintisi, Elektrik kesintisi, Tekirdağ, son dakika tekirdağ, son dakikaelektrik kesintisi, Elektrik, Cumhuriyet

23 May 2024 - 13:38 Tekirdağ- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL