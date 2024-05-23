Tekirdağ’da Kapaklı ve Hayrabolu etkilenecek! 24 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Tekirdağ’da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

24 MAYIS TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: KAPAKLI

Mahalle Adı

Merkez- Cumhuriyet

Tahmini Kesinti Süresi

3,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

24.05.2024 Cuma Saati: 01:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

24.05.2024 Cuma Saati: 04:30

İLÇE: KAPAKLI

Mahalle Adı

Merkez-Pınarca

Tahmini Kesinti Süresi

3,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

24.05.2024 Cuma Saati: 01:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

24.05.2024 Cuma Saati: 04:30

İLÇE: KAPAKLI

Mahalle Adı

Merkez-Bahçelievler

Tahmini Kesinti Süresi

3,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

24.05.2024 Cuma Saati: 01:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

24.05.2024 Cuma Saati: 04:30

İLÇE: HAYRABOLU

Mahalle Adı

Merkez-Susuzmüsellim

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

24.05.2024 Cuma Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

24.05.2024 Cuma Saati: 13:00