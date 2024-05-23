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Kırklareli’nde yaşayanlar dikkat! 24 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Kırklareli’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kırklareli’de 24 Mayıs’ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Kırklareli’nde yaşayanlar dikkat! 24 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi mask
Kırklareli’nde yaşayanlar dikkat! 24 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi
Kırklareli’nde yaşayanlar dikkat! 24 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi
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Elektrik sağlayıcıları tarafından, Kırklaerli’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

Kırklareli’nde yaşayanlar dikkat! 24 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi

24 MAYIS KIRKLARELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: PEHLİVANKÖY

Mahalle Adı

Merkez-Kazımdirik

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

24.05.2024 Cuma Saati: 08:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

24.05.2024 Cuma Saati: 10:00

Kırklareli’nde yaşayanlar dikkat! 24 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Dereköy Bucak Merkezi-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

24.05.2024 Cuma Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

24.05.2024 Cuma Saati: 14:00

Kırklareli’nde yaşayanlar dikkat! 24 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi

İLÇE: PEHLİVANKÖY

Mahalle Adı

Merkez-Kurtuluş

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

24.05.2024 Cuma Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

24.05.2024 Cuma Saati: 12:00

Kırklareli’nde yaşayanlar dikkat! 24 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi

İLÇE: PEHLİVANKÖY

Mahalle Adı

Merkez-Kurtuluş

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

24.05.2024 Cuma Saati: 12:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

24.05.2024 Cuma Saati: 16:00

Kırklareli’nde yaşayanlar dikkat! 24 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi

İLÇE: PEHLİVANKÖY

Mahalle Adı

Akarca-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

24.05.2024 Cuma Saati: 12:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

24.05.2024 Cuma Saati: 16:00

Kırklareli’nde yaşayanlar dikkat! 24 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi

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23 May 2024 - 13:34 Kirklareli- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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