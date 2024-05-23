Kırklareli’nde yaşayanlar dikkat! 24 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Kırklaerli’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

24 MAYIS KIRKLARELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: PEHLİVANKÖY

Mahalle Adı

Merkez-Kazımdirik

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

24.05.2024 Cuma Saati: 08:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

24.05.2024 Cuma Saati: 10:00

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Dereköy Bucak Merkezi-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

24.05.2024 Cuma Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

24.05.2024 Cuma Saati: 14:00

İLÇE: PEHLİVANKÖY

Mahalle Adı

Merkez-Kurtuluş

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

24.05.2024 Cuma Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

24.05.2024 Cuma Saati: 12:00

İLÇE: PEHLİVANKÖY

Mahalle Adı

Merkez-Kurtuluş

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

24.05.2024 Cuma Saati: 12:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

24.05.2024 Cuma Saati: 16:00

İLÇE: PEHLİVANKÖY

Mahalle Adı

Akarca-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

24.05.2024 Cuma Saati: 12:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

24.05.2024 Cuma Saati: 16:00