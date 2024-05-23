- Yaşam

Depremzede öğrencileri yalnız bırakmıyorlar!

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Malatya’da deprem stresi yaşayan çocuklara gösteri ekipleri moral olmaya devam ediyor. Malatya’da deprem sonrası öğrenciler, okullarına gelen gösteri ekibiyle bir nebze de olsa stres atıyor.

Depremzede öğrencileri yalnız bırakmıyorlar! mask
Depremzede öğrencileri yalnız bırakmıyorlar!
Depremzede öğrencileri yalnız bırakmıyorlar!
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6 Şubat depremlerinin büyük hasara yol açtığı Malatya’da hayatın normalleşmesi adına bir yandan üst yapı çalışmaları ara vermeden devam ederken, bir taraftan da deprem stresini yaşayan çocukların bu travmadan kurtulması adına birçok etkinlik düzenleniyor. Sivil toplum kuruluşlarının da bu noktada birçok katkısının olduğu süreçte Malatya Okul Öncesi Derneği de okullarda gerçekleştirdiği gösteri ve etkinliklerle öğrencilerin bu süreci daha iyi atlatmasını hedefliyor.

Depremzede öğrencileri yalnız bırakmıyorlar!

Son olarak Battalgazi ilçesinde bulunan Hatice İsmet Şeftalicioglu İlk ve Ortaokullarını ziyaret eden derneğin gösteri ekibi burada ‘Çitlembik Abla’ ile Babl Show Gösterisi ve balon katlama etkinliği ile öğrencilere keyifli anlar yaşattı. Okul bahçesinde gerçekleşen etkinlikte öğrenciler doyasıya eğlenirken dernek başkanı Şahide Baran, ziyaret ettikleri okullarda ilk olarak ‘Bilinçli Aile Bilinçli Toplum Projesi’ kapsamında Olağanüstü Durumlarda Aile Yönetimi ve Aile İçi İletişim Semineri verdiklerini de söyledi.

Depremzede öğrencileri yalnız bırakmıyorlar!

Deprem sonrasında özellikle çocukların bu travmayı atlatabilmeleri adına birçok sosyal etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten Baran, “Amacımız çocuklarımızı eğlendirerek onları bu süreçte yalnız bırakmamak ve yaralarımızı hep birlikte sarmak. Bir nebze de olsun çocukların bu travmadan kurtulması ve hayatlarını normale koyması adına sosyal sorumluluk projesi ile yanlarında oluyoruz” diye konuştu.

Depremzede öğrencileri yalnız bırakmıyorlar!
Depremzede öğrencileri yalnız bırakmıyorlar!
Depremzede öğrencileri yalnız bırakmıyorlar!
 
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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23 May 2024 - 13:30 Malatya- Yaşam

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