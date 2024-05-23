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İlk defa düzenlendi! Darende’de ilgi yoğunluğu

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Malatya’nın Darende ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesinde ilk kez düzenlenen Bilim Fuarı’na öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

İlk defa düzenlendi! Darende’de ilgi yoğunluğu mask
İlk defa düzenlendi! Darende’de ilgi yoğunluğu
İlk defa düzenlendi! Darende’de ilgi yoğunluğu
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Ayvalı Ortaokulu tarafından gerçekleştirilen Bilim Fuarı öğrenciler ve mahalle halkı tarafından da yoğun ilgi gördü. Öğrenciler tasarladığı eserler, okulun oyun sahasında açılan stantlarda sergilenirken bilim şenliğinin büyük emekler sonunda ortaya çıktığını belirten Ayvalı Ortaokulu Müdürü Mustafa Kızmaz, “1997’den bugüne eğitime devam eden okulumuzda ilk defa bilim şenliği yapılıyor. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz eserler için büyük özveriyle çalıştı. Öğrenci ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Bizleri yalnız bırakmayan tüm konuklara çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

İlk defa düzenlendi! Darende’de ilgi yoğunluğu

Bilim Fuarına Darende Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, Milli Eğitim Şube Müdürleri, belediye meclis üyeleri, okul müdürleri, Ayvalı Mahalle Muhtarı Ali Karagülle, veliler ve çok sayıda davetli katıldı.

İlk defa düzenlendi! Darende’de ilgi yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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23 May 2024 - 13:27 Malatya- Gündem

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