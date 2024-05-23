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Bal arısı deyip geçmeyin! Malatya’da arı sokan adam komalık oldu

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Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Yukarı Örükçü Mahallesi’nde kayısı bahçesinde çalışma yapan 54 yaşındaki Ahmet M.’yi çıktığı ağaçta bal arası sokmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Bal arısı deyip geçmeyin! Malatya’da arı sokan adam komalık oldu mask
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Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Yukarı Örükçü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kayısı bahçesinde çalışma yapan 54 yaşındaki Ahmet M.’yi çıktığı ağaçta bal arası soktu. Bunun üzerine panikleyen şahıs ağaçtan düşerek yaralanırken çevredekilerin yardımıyla Akçadağ Şehit Gökhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Alerjik reaksiyona bağlı travma geçirdiği belirlenen Ahmet M. buradaki işlemlerinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi’ne sevk edildi.

Bal arısı deyip geçmeyin! Malatya’da arı sokan adam komalık oldu

Hastanede tedavisi süren şahsın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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23 May 2024 - 13:22 Malatya- Gündem

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