Bal arısı deyip geçmeyin! Malatya’da arı sokan adam komalık oldu

Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Yukarı Örükçü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kayısı bahçesinde çalışma yapan 54 yaşındaki Ahmet M.’yi çıktığı ağaçta bal arası soktu. Bunun üzerine panikleyen şahıs ağaçtan düşerek yaralanırken çevredekilerin yardımıyla Akçadağ Şehit Gökhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Alerjik reaksiyona bağlı travma geçirdiği belirlenen Ahmet M. buradaki işlemlerinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi’ne sevk edildi.
Hastanede tedavisi süren şahsın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.