- Eğitim

44 öğrenci bursluluk sınavını kazandı

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Malatya Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezlerinde (MABEM) eğitim alan öğrenciler, sınavlarda başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. Semt Konakları ve Eğitim Merkezlerinde daha önce bu sınavı kazananlarla birlikte toplamda 100’den fazla öğrenci böylece burs alarak, eğitim hayatlarına devam ediyor.

44 öğrenci bursluluk sınavını kazandı mask
44 öğrenci bursluluk sınavını kazandı
44 öğrenci bursluluk sınavını kazandı
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Sosyal Belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde faaliyet gösteren Semt Konakları ve Eğitim Merkezleriyle öğrencilerin eğitim hayatlarında başarıyı yakalamalarına yardımcı oluyor.

44 öğrenci bursluluk sınavını kazandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 21 Nisan tarihinde 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Yaygın Eğitim ve Kültür Tesisleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı Semt Konakları ile Eğitim Merkezlerinde eğitim alan 44 öğrenci, sınavdan yeterli puan alarak,  bursluluğa hak kazandı.

44 öğrenci bursluluk sınavını kazandı

Semt Konakları ve Eğitim Merkezlerinde daha önce bu sınavı kazananlarla birlikte toplamda 100’den fazla öğrenci böylece burs alarak, eğitim hayatlarına devam ediyor.

44 öğrenci bursluluk sınavını kazandı

Kaynak: BÜLTEN

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23 May 2024 - 12:42 Malatya- Eğitim

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