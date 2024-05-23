Büyükşehir Belediyesi’nde hangi birim ne kadar harcama yaptı?

2023 yılı faaliyet raporuna göre Malatya Büyükşehir Belediyesi, birimler bazında yaptığı toplam harcama 6 milyar 340 milyon 782 bin 51,91 TL olarak açıklandı.
2023 yılında birimler bazında harcamalar şu şekilde:
Özel Kalem Müdürlüğü: 367 bin 527.21
İnsan Kaynakları Eğitim Dairesi Başkanlığı: 991 milyon 909 bin 258.25
Bilgi Dairesi Başkanlığı: 26 milyon 507 bin 859,596
1. Hukuk Müşavirliği: 2 milyon 373 bin 341,936
Basın Yayın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü: 20 milyon 454 bin 355,156
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı: 45 milyon 824 bin 721.29
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı: 400 milyon 839 bin 772.50
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı: 641 milyon 134 bin 321,288
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı: 614 milyon 697 bin 544,57
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı: 66 milyon 891 bin 15.28
İtfaiye Dairesi Başkanlığı: 18 milyon 23 bin 377.44
Kültür ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı: 28 milyon 313 bin 95.37
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı: 396 milyon 63 bin 56,146
Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı: 4 milyon 976 bin 438,356
Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı: 261 milyon 500 bin 188,50
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı: 73 milyon 187 bin 898,04
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı: 251 bin 481,79
Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı: 232 milyon 311 bin 780.43
Zabıta Dairesi Başkanlığı: 1 milyon 604 bin 578,22
Yol Bakım ve Altyapı Koor. Dairesi Başkanlığı: 2 milyar 504 milyon 97 bin 926.75
Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı: 6 milyon 619 bin 358,196
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı: 2 milyon 833 bin 155,64
Toplam: 6 milyar 340 milyon 782 bin 51,91
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.