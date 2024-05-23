Büyükşehir Belediyesi’nde hangi birim ne kadar harcama yaptı?

2023 yılı faaliyet raporuna göre Malatya Büyükşehir Belediyesi, birimler bazında yaptığı toplam harcama 6 milyar 340 milyon 782 bin 51,91 TL olarak açıklandı.

2023 yılında birimler bazında harcamalar şu şekilde:

Özel Kalem Müdürlüğü: 367 bin 527.21

İnsan Kaynakları Eğitim Dairesi Başkanlığı: 991 milyon 909 bin 258.25

Bilgi Dairesi Başkanlığı: 26 milyon 507 bin 859,596

1. Hukuk Müşavirliği: 2 milyon 373 bin 341,936

Basın Yayın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü: 20 milyon 454 bin 355,156

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı: 45 milyon 824 bin 721.29

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı: 400 milyon 839 bin 772.50

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı: 641 milyon 134 bin 321,288

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı: 614 milyon 697 bin 544,57

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı: 66 milyon 891 bin 15.28

İtfaiye Dairesi Başkanlığı: 18 milyon 23 bin 377.44

Kültür ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı: 28 milyon 313 bin 95.37

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı: 396 milyon 63 bin 56,146

Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı: 4 milyon 976 bin 438,356

Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı: 261 milyon 500 bin 188,50

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı: 73 milyon 187 bin 898,04

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı: 251 bin 481,79

Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı: 232 milyon 311 bin 780.43

Zabıta Dairesi Başkanlığı: 1 milyon 604 bin 578,22

Yol Bakım ve Altyapı Koor. Dairesi Başkanlığı: 2 milyar 504 milyon 97 bin 926.75

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı: 6 milyon 619 bin 358,196

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı: 2 milyon 833 bin 155,64

Toplam: 6 milyar 340 milyon 782 bin 51,91