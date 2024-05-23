Malatya’da 3A otobüsleri saat kaçta hareket ediyor?

3A otobüsleri nereye gidiyor? 3A otobüsleri saat kaçta kalkıyor? Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri MOTAŞ tarafından şehir içi toplu taşıma yapılırken Çarmuzu-Merkez’e ulaşım sağlayan 3A otobüslerinin kalkış saatleri ise şöyle:

3A: ÇARMUZU-MERKEZ

Hafta içi seferler:

Merkez’den kalkış sefer saatleri:

06:30 07:15 08:30 11:00 12:15 13:15 15:00 17:00 18:40 20:00

Hafta sonu seferler:

Merkez’den kalkış sefer saatleri:

06:30 07:15 08:30 11:00 12:15 13:15 15:00 17:00 18:40 20:00