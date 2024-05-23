- Gündem

Malatya’da 3A otobüsleri saat kaçta hareket ediyor?

ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya’da Çarmuzu-Merkez’e ulaşım nasıl sağlanıyor? Çarmuzu-Merkez otobüs seferleri hangi saatlerde kalkış yapıyor? İşte detaylar…

Malatya’da 3A otobüsleri saat kaçta hareket ediyor mask
Malatya’da 3A otobüsleri saat kaçta hareket ediyor
Malatya’da 3A otobüsleri saat kaçta hareket ediyor
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

3A otobüsleri nereye gidiyor? 3A otobüsleri saat kaçta kalkıyor? Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri MOTAŞ tarafından şehir içi toplu taşıma yapılırken Çarmuzu-Merkez’e ulaşım sağlayan 3A otobüslerinin kalkış saatleri ise şöyle:

Malatya’da 3A otobüsleri saat kaçta hareket ediyor?

3A: ÇARMUZU-MERKEZ

Hafta içi seferler:

Merkez’den kalkış sefer saatleri:

06:30     07:15    08:30    11:00    12:15    13:15     15:00     17:00    18:40    20:00

Malatya’da 3A otobüsleri saat kaçta hareket ediyor?

Hafta sonu seferler:

Merkez’den kalkış sefer saatleri:

06:30     07:15    08:30    11:00    12:15    13:15     15:00     17:00    18:40    20:00

Malatya’da 3A otobüsleri saat kaçta hareket ediyor?
 
# 3A otobüsleri, malatya 3A otobüsleri, 3A otobüsleri sefer saatleri, MOTAŞ sefer saatleri, malatya motaş sefer saatleri, malatya, malatya haber, Busabah malatya, motaş çarmuzu, Büyükşehir Belediyesi

23 May 2024 - 12:32 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL