Ağbaba'dan çağrı: deprem bölgesinde TYP sürelerinin uzatılması istendi

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TBMM'de yaptığı konuşmada deprem bölgesindeki TYP projelerinin süresinin uzatılmasını talep etti. Ağbaba, "Malatya’da TYP kapsamında çalışan 2 bin 500 kişinin 9 aylık süresi bugün sona eriyor. Valilik tarafından konteyner kentlerde, Çevre Şehircilik il müdürlüğünde, AFAD’ta ve kamu kurumlarında çalıştırılan 2 bin 500 TYP personeli işsiz kalıyor. Kaymakamlıklar tarafından görevlendirilen TYP personellerin ise Haziran ayı sonunda işlerine son verilecek" dedi.
Ağbaba, işin yürütümünün ciddi şekilde aksayacağını belirterek, "Malatya’nın da aralarında olduğu deprem bölgesinde, konteynerlerde güvenlik ve temizlik personelleri, AFAD’ta büro personelleri ile kamu kurumlarında çeşitli işlerde çalışan personeller deprem bölgesi gibi iş bulmanın çok zor olduğu yerlerde işsiz kalacak. Hem binlerce kişinin asgari ücretle geçimleri sona erecek hem de işin yürütümü çok ciddi şekilde aksayacak" ifadelerini kullandı.
Ağbaba, "Konteyner kentlerin temizliği, güvenliği kimler tarafından sağlanacak, her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği AFAD’ta, Çevre Şehircilik müdürlüğünde biriken işler nasıl azaltılacak? Geçtiğimiz hafta da dile getirdim ancak bir adım atılmadı. Bir kez daha söylüyoruz, özellikle deprem bölgesinde çalışan TYP personellerinin süreleri mutlaka uzatılmalı, çok ciddi mağduriyet yaşanan şehirlerde bir de insan gücü mağduriyeti yaratılmamalıdır" diye ekledi.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.