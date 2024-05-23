Belediye başkanlarından güçlü vurgu: TSO ile ortaklık, Malatya'nın yeniden doğuşunun anahtarı

Malatya TSO Meclis Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Üyelerinin de yer aldığı ziyaretlerde belediye başkanlarının hizmet alanları olan belediyeler ve şehrin geneli üzerine istişarelerde bulunuldu.

Hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Sadıkoğlu, 6 Şubat depremlerinden büyük yaralar almış Malatya’nın daha hızlı ayağa kalkmasında merkez ilçe belediye başkanlarına önemli görevler düştüğünü belirterek, istişare kültürü ile her konuda katkıyı sunmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Kendi ekonomik imkanları ile evini veya işyerini inşa etmek isteyenlerin hala imar sorunu ile karşılaştığını aktaran Başkan Sadıkoğlu, her iki belediye başkanından da imarın bir an önce açılmasını istedi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ve Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Malatya’nın en büyük sivil toplum örgütü olan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ile istişare ve ortak çalışmanın, şehrin yeniden ihyası sürecinde büyük önem taşıdığına vurgu yaptılar.

Sık sık Oda üyeleri ile bir araya gelmek istediklerini kaydeden belediye başkanları, ziyarette dile gelen sorunları not ederek en kısa sürede çözüme kavuşturulması için çalışma yapacaklarını dile getirdiler.

Kaynak: BÜLTEN