Vergi İhbarında yeni dönem

Son dönemde düşük KDV ve IBAN ile ilgili denetimleriyle öne çıkan Hazine ve Maliye Bakanlığı, 7/24 ihbar yapılabilmesini sağlamak amacıyla ihbar kanallarını güncelledi. Instagram ve WhatsApp gibi popüler sosyal medya platformlarından da ihbar yapılabilecek. Vatandaşlar, düşük KDV oranı uygulamaları, IBAN veya PTT çeki yolu ile ödeme talepleri gibi toplam 10 başlık altında Maliye’ye ihbarda bulunabilecekler.

İHBAR YAPILABİLECEK KONULAR

Düşük KDV Oranı Uygulanması

IBAN / PTT Çeki Yolu ile Ödeme Talep Edilmesi

Fiş/Fatura Verilmemesi

Başka İşletmenin POS Cihazının Kullanılması

Mükellefiyet Kaydının Olmaması

Sahte/Yanıltıcı Belge Düzenlenmesi veya Kullanılması

Personel Ücretinin Elden Ödenmesi

Kira Gelirinin Beyan Edilmemesi

Tapu Harcının Eksik Ödenmesi

Kaçak Ürün Satışının Yapılması

İHBAR KANALLARI

GİB resmi internet sitesi (gib.gov.tr)

Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr)

GİB Mobil

Vergi İletişim Merkezi (189)

BİP Vergi İhbarı Servisi

X ve Instagram İhbar Hesapları (gibihbar üzerinden DM-Direkt Mesaj yoluyla)

WhatsApp İhbar Hattı (0 552 189 0 189)

Bu yeni uygulama ile vatandaşlar, vergi kaçakçılığına karşı daha hızlı ve etkili bir şekilde mücadele edebilecekler. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bu adımı, kayıt dışı ekonomi ile mücadelede önemli bir rol oynayacak.