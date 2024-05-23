Vergi İhbarında yeni dönem

Son dönemde düşük KDV ve IBAN ile ilgili denetimleriyle öne çıkan Hazine ve Maliye Bakanlığı, 7/24 ihbar yapılabilmesini sağlamak amacıyla ihbar kanallarını güncelledi. Instagram ve WhatsApp gibi popüler sosyal medya platformlarından da ihbar yapılabilecek. Vatandaşlar, düşük KDV oranı uygulamaları, IBAN veya PTT çeki yolu ile ödeme talepleri gibi toplam 10 başlık altında Maliye’ye ihbarda bulunabilecekler.
İHBAR YAPILABİLECEK KONULAR
Düşük KDV Oranı Uygulanması
IBAN / PTT Çeki Yolu ile Ödeme Talep Edilmesi
Fiş/Fatura Verilmemesi
Başka İşletmenin POS Cihazının Kullanılması
Mükellefiyet Kaydının Olmaması
Sahte/Yanıltıcı Belge Düzenlenmesi veya Kullanılması
Personel Ücretinin Elden Ödenmesi
Kira Gelirinin Beyan Edilmemesi
Tapu Harcının Eksik Ödenmesi
Kaçak Ürün Satışının Yapılması
İHBAR KANALLARI
GİB resmi internet sitesi (gib.gov.tr)
Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr)
GİB Mobil
Vergi İletişim Merkezi (189)
BİP Vergi İhbarı Servisi
X ve Instagram İhbar Hesapları (gibihbar üzerinden DM-Direkt Mesaj yoluyla)
WhatsApp İhbar Hattı (0 552 189 0 189)
Bu yeni uygulama ile vatandaşlar, vergi kaçakçılığına karşı daha hızlı ve etkili bir şekilde mücadele edebilecekler. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bu adımı, kayıt dışı ekonomi ile mücadelede önemli bir rol oynayacak.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.