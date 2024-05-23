Sağlık turizmi nedir neden önemlidir?

Sağlık turizmi son zamanlarda kendinden en çok söz ettiren durumlardan biri. Sağlık alanında farklı hizmetler alabilmek ve kaliteli bir şekilde hızlıca tedavi olmak için sağlık turizmini değerlendiriyor. “Sağlık turizmi nedir? Sağlık Turizmin işleyişi nasıl? Sağlık turizmi için gerekli koşullar neler? Sağlık turizmine neden ihtiyaç duyulur? Sağlık turizminde tercih edilen ülkeler hangisi?” bu konu hakkında merak edilenler haberimizde.

SAĞLIK TURİZMİ NEDİR?

Sağlık turizmi hem koruyucu hem de tedavi edici özelliğe sahipken aynı zamanda kişilerin ikamet yerlerinden başka bir ülkeye seyahat ederek sağlık ve turizm olanaklarından yararlanmasına denir. Özellikle teknoloji alanında gelişmiş ve sağlık yöntemleri çatısı altında birçok problemin çözümü için farklı ülkelere ziyaret yapılır.

SAĞLIK TURİZMİ İŞLEYİŞİ NASIL?

Sağlık alanında hizmet almak isteyen kişilerin Türkiye’yi tercih etmesi sonucu gerçekleştirilir. Daha sonra ki süreçte kurum atacağı adım konusunda kurum kendisini oluşturur ve bunu görünür hale getirmeye çalışır.

Sağlık turizmi işleyişinde gerekli düzenlemeler ise,

“Kurumsal bir kimlik oluşturulma, işi tanıtabilmek için pazarlama kimliği olma, işi genel anlamda yürütmek için pazarlama yönetimi olma, insan kaynaklarına dair yönetimi planlaması, Kurumsal ahlakın oluşturulması, yasal durumlara göre hareket etmek, hasta transferi durumunu organize etmek, konaklama hizmetlerini sağlayabilmesi, en son da hasta derecelendirmesi ve puanlaması yapılma.”

SAĞLIK TURİZMİ İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR

Birçok ülke güçlendiği ve geliştirdiği altyapı ile dünya genelinde sağlık turizmini geliştirmekte. Ancak bunun için gerekli olan koşulları yerine getirmeli.

Sağlık turizmi için gerekli koşullar şu şekilde:

"Sağlık alanında kalite denetiminden en az 85 puan alması,

-Uluslararası sağlık turizm alanı kurulduğuna dair belge şeklinde evrak edinmeli,

-Uluslararası sağlık turizmin görevli yönetimi, doktor ve diğer personellerin en az bir yabancı dilde yeterlilik evrakı olmalı,

-Sağlık alanında yetki belgesi başvuru formu gerekli,

-Sağlık kurumu adına en az bir banka üzerinden açılan hesap bilgileri olmalı,

-İnsanların daha fazla görev aldığı sistem yardımıyla izlendiğini belirten kendine ait bir hesabı.”

SAĞLIK TURİZMİNE NEDEN İHTİYAÇ DUYULUR?

Sağlık turizm daha iyi imkanlarla farklı ülkede sağlığına tekrar kavuşmak için yapılan bir turizm çeşidi olup hızlıca büyüyen bir sektör haline gelir. Sağlık turizmi sayesinde hastaların uzun süre bekleme süreleri kısalır ve daha çabuk tedavi olmasını sağlar. Bir kişinin bulunduğu yerde teknolojik cihazların yetersizliği tedavi olmasına engel olabilir. Aynı zamanda bu turizm sayesinde yeni teknolojik cihazlarla tedavi olabilme şansı olur. Hastalar uygun fiyata kaliteli hizmet alır. Tedavi sırasında sunulan seçeneklerle uygun olanı seçme şansları olur. Fiziksel değişim yaşamak isteyen kişi alanında uzman olan hekimler tarafından gerçekleşmesini ister.

SAĞLIK TURİZMİNDE TERCİH EDİLEN ÜKLEKER HANGİSİ?

Sağlık turizm alanında hastalara sunulan imkanlarla daha kaliteli tedavi olma seçeneği sunuyor.

Sağlık turizmi alanında en çok tercih edilen ülkeler şu şekilde:

“ABD, Hindistan, Küba, Kosta Rika, Tayland, Singapur, Kolombiya, Malezya, Türkiye, Meksika, Almanya ve Güney Kore oluyor.”

Kaynak: Haber Merkezi