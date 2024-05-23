Altın fiyatları 10 gün içerisinde 111 TL arttı

Zaman zaman düşüş gösterse de vatandaşın güvenli liman olarak gördüğü altın fiyatları son günlerde artış göstermeye devam ediyor. Özellikle son 10 gün içerisinde çeyrek altının fiyatı 111 TL arttı. Altın piyasası hakkında değerlendirmelerde bulunan Kuyumcu esnafı Muhammed Ali Hakkatapan, BUSABAH Medya’ya önemli açıklamalarda bulundu.

“İLERLEYEN ZAMANLARDA BU ARTIŞ DEVAM EDECEK”

Son zamanlarda altın fiyatlarında bir yükseliş olduğunu kaydeden Kuyumcu esnafı Muhammed Ali Hakkatapan, “Şu anda altın fiyatlarında bir yükseliş söz konusu. Özellikle yatırım amaçlı altın almak isteyen vatandaşlar altın alabilirler çünkü ilerleyen zamanlarda bu artış devam edecek. Kısa vade için net bir şey söyleyemeyiz ama uzun vadede altın, yatırımcılar için en güvenli limandır” şeklinde konuştu.

“10 GÜN İÇERİSİNDE 111 TL’LİK BİR YÜKSELİŞ OLDU”

Çeyrek altın fiyatının 10 günde 111 TL arttığını belirten esnaf Hakkatapan, “10 günden önce yani 12 Mayıs 2024’te çeyrek altın 4 bin 70 TL’ydi. Şu anda 22 Mayıs 2024’te fiyatı 4 bin 181 TL. 10 gün içerisinde 111 TL’lik bir yükseliş oldu. Kısa sürede çok ciddi derecede bir artış oldu ancak bunun nedeni hakkında herhangi bir açıklama yapamıyoruz çünkü dünya siyasetindeki her şey altını genel olarak etkiliyor. O yüzden altın fiyatlarındaki yükseliş veya düşüş ile ilgili net bir sebep söyleyemeyiz” ifadelerine yer verdi.

“BOZDURANLAR DAHA FAZLA”

Altın fiyatları yüksek olmasına rağmen vatandaşların daha çok mevcut altınlarını bozdurduğunu söyleyen esnaf Hakkatapan, “ Şu anda altın alandan ziyade bozduranlar daha fazla. Bize daha çok bozduranlar geliyor. Genelde sarrafiye ve bilezik tarzındaki altınları daha çok bozduruyorlar” dedi.

“İLERLEYEN GÜNLERDE BU DAHA DA ARTACAK”

Havaların ısınmaya başlaması ile birlikte sektörde de bir hareketliliğin başladığını ifade eden esnaf Hakkatapan, “Sektörde şu an net hissedilen bir yoğunluk yok ama Kurban Bayramının ardından düğün sezonun açılması ile birlikte bir hareketlilik başlayacağını düşünüyoruz. Aslında şu sıralarda bir hareketlilik söz konusu ancak ilerleyen günlerde bu daha da artacak” söyleminde bulundu.

“ÇEYREK ALTINLARINI ŞİMDİDEN ALIYORLAR”

Vatandaşların düğün sezonu için şimdiden altın alışveriş yapmaya başladığını kaydeden esnaf Hakkatapan, “Vatandaşlar 4 ay sonraki düğünleri için çeyrek altınlarını şimdiden alıyorlar. Düğünlerde genellikle takı olarak çeyrek, yarım ve gram altına talep var. Bilezik olarak genellikle hediyelik bilezikleri tercih ediyorlar. 4,5-5 gramlık bilezikler mevcut. 4,5 gramlık bilezik 10 bin 800 TL. Kolyeler gramına göre değişiyor. Örneğin 20 gram kolye 58 bin TL civarında” diye konuştu.

Güncel altın fiyatları hakkında da bilgi veren Kuyumcu esnafı Muhammed Ali Hakkatapan; “Çeyrek altın 4 bin 181 TL, yarım altın 8 bin 362 TL, tam altın 16 bin 724 TL, 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 2 bin 418 TL” dedi.

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ- BUSABAH GAZETESİ