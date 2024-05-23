O toplantı Ağbaba’nın gündemindeydi “İnsanlarımız boşu boşuna yorulmuş”

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan’nın “Tüm Malatyalıların bilgisine… Yarın (salı) günü saat 11.00'de Fahri Kayahan'daki Büyükşehir Belediyesi Nikâh Sarayı'nda rezerv bölgelerle ilgili kapsamlı bir bilgilendirme ve danışma toplantısı düzenliyoruz. Rezerv bölgelerde hak sahibi olan vatandaşlarımız ve ilgili mahalle muhtarlarımızın, Çevre Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanımız ve bürokratlarımızın katılacağı bu bilgilendirme ve danışma toplantısına katılmaları önem arz ediyor” mesajının ardından önceki gün düzenlenen toplantıya katılan Malatyalılar büyük bir izdiham oluşturmuş, kafalarındaki soruları soramadan toplantıyı terk etmişlerdi.

Büyük bir fiyaskoyla sonuçlanan toplantı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın da gündemindeydi. BUSABAH Medya'ya konuşan Ağbaba, Malatya’da büyük bir belirsizlik olduğunu dile getirerek, kimsenin hiçbir şey bilmediğini dile getirdi.

Memleketin en büyük probleminin belirsizlik olduğunu dile getiren CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, ne belediye ne siyasetçi ne de bürokratının bu belirsizliğe cevap veremediğini söyledi.

“BİR ADIM ATILMIYOR”

Malatya’da oluşan belirsizlikle ilgili hiçbir adım atılmadığını öne süren Ağbaba, “Memlekette belirsizlik en büyük problem. İnsanlar hala kendi evlerinin kendi yörelerinin ne olacağını bilmiyor. Bu belirsizliği esnaf, iş adamları, sivil toplum kuruluşları, mimar, mühendis, meslek odaları bilmediği gibi hiç kimse bilmiyor. Dolayısıyla tam bir başıboşluk var ve bunun için de bir adım atılmıyor. Malatya’da hiç kimse yarının ne olacağını kestiremiyor” şeklinde konuştu.

“EN BÜYÜK SORUMLULUK YEREL YÖNETİMİN”

Nikah Sarayı’nda önceki gün gerçekleştirilen toplantıyı gündemine alan Ağbaba, “Malatya’da dün Nikah Sarayı’nda rezerv bölgelerle ilgili kapsamlı bir bilgilendirme ve danışma toplantısı düzenlendi. Bin 500-2 bin insanımız o toplantıya gidip, boşu boşuna yorulmuş. Hiç kimse tatmin olmadan toplantıdan ayrılmış. Yerel yönetimlerin burada ağırlığını koyması gerekiyor. İnsanları bilgilendirmesi, seçim bitti, iş bitti olmaması lazım. En büyük sorumluluk yerel yönetimin. Ne yazık ki kimse ne olacağını bilemiyor. Rezerv alan ilan edilmiş ama bunun sonunun ne olacağı belirsiz. İnsanlar ne kadar para ödeyeceğini, dükkânlarının nerede olacağını bilmiyorlar. İnsanlarımızın yarınla ilgili kaygıları var. Yerinde dönüşüm hala başlamış değil. TOKİ’de oturanların hala altyapıları tamamlanmamış, evleri teslim edilmemiş, evlerin hala eksiklikleri var” diye konuştu.

“MECLİSTE SÖYLEDİKLERİMİ YALANLIYORLAR”

“Ben bu sorunların hepsini meclis kürsüsünden dile getiriyorum” diyen Ağbaba, “Hatta bunu geçen hafta sert bir şekilde söyledim. Benim mecliste söylediklerimi yalanlıyorlar, grup başkan vekilleri, milletvekilleri laf atıyorlar, söylediklerimin doğru olmadığını belirtiyorlar. Fakat benim söylediklerimin doğru olduğunu tüm Malatya biliyor. Ben Malatya’nın Malatyalıların derdini, sorununu takip etmeye devam edeceğim. Haksızlığa uğrayan kim olursa olsun- bu zengin de olur, fakir de olur- daima haklının yanında olacağım. Malatyalılar canlarını sıkmasınlar, karıncanın sahibi, dostu var” ifadesini kullandı.