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Elazığ ve Bingöl’de saatler süreceği bildirildi

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Fırat Elektrik Dağıtım AŞ. (FEDAŞ) tarafından Elazığ’da ve Bingöl’de işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Elazığ ve Bingöl’de saatler süreceği bildirildi mask
Elazığ ve Bingöl’de saatler süreceği bildirildi
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FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.

Elazığ ve Bingöl’de saatler süreceği bildirildi

Bu açıklamaya göre Elazığ’da:

“Yarın 09.00-13.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Şahinkaya Köyü Çellik Mezra, Şahinkaya Köyü Şahinkaya bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Kovancılar ilçesine bağlı Taşören Köyü bölgesine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Hankendi Köyü Dilek Mevkii bölgesine,
Yarın 09.30-15.30 saatleri arasında Maden ilçesine bağlı Tekevler Köyü, Tekevler Köyü Zibe Mezra, Kayalar Köyü, Kaşlıca Köyü Bük Mezra, Çitliköy Köyü Çayırköm Mevkii, Dutpınar Köyü Yörecik Mezra, Dutpınar Köyü Çınarçık Mezra, Dutpınar Köyü, Kayalar Köyü Güzelbağ Mezra, Arslantaşı Köyü, Karatop Köyü Meşedibi Mezra, Karatop Köyü Aşağı Karatop Mezra, Karatop Köyü, Çitliköy Köyü Acıbadem Mevkii, Tekevler Köyü Çörekli Mezra, Kıraçköy Köyü Kıraç bölgelerine,
Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Bahçekapı Köyü Bahçekapı, Mollakendi Mahallesi, Bahçekapı Köyü Bahçekapı, Şehsuvar Köyü Şehsuvar, Şeyhhacı Köyü Aşağıbağ bölgelerine,
Yarın 13.00-18.00 saatleri arasında Arıcak ilçesine bağlı Yoğunbilek Köyü Uzun Söğüt Mezra, Karakaş Köyü Til Mezra, Karakaş Köyü, Göründü Köyü bölgelerine”

elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Elazığ ve Bingöl’de saatler süreceği bildirildi

FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.

Bu açıklamaya göre Bingöl’de:

“Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Yayladere ilçesine bağlı Çikan Köyü, Kalkanlı Köyü Özlüce, Kalkanlı Köyü Merkez Mevkii, Merkez Mahallesi, Alabal Köyü Değirmendere Mezra bölgelerine,
Yarın 09.30-16.00 saatleri arasında Adaklı ilçesine bağlı Kamışgölü Köyü, Gökçeli Köyü, Döşlüce Mahallesi bölgelerine,
Yarın 10.00-14.00 saatleri arasında Solhan ilçesine bağlı Yeni Mahallesi, Halime Pınar Mahallesi bölgelerine”

elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Elazığ ve Bingöl’de saatler süreceği bildirildi

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23 May 2024 - 10:26 - Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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