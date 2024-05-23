Kahramanmaraş’ta 4 Adıyaman’da Sincik ilçesine uyarı yapıldı

AKEDAŞ Kahramanmaraş’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
Bu açıklamaya göre Kahramanmaraş’ta:
“Bugün 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Göksun ilçesine bağlı Kaleköy, Gücüksu, Ahmetçik, Elmalı, Kızılöz, Yeşilköy, Kınıkkoz, Fındık, Korkmaz, Çardak, Ericek, Kamışcık, Karadut, Berit, Çamlıca, Sisne mahallelerine,
Bugün 15.00 ila 15.30 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Gafarlı, Akyar, Kozludere Mahalleleri ile Yusufhacılı mahallesine,
Bugün 09.30 ila 15.00 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Gafarlı Mahallesi’nin bir kısmına,
Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Pazarcık ilçesine bağlı Cengiz Topel Mahallesi bir kısmına,
Yarın 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Osmanbey, Karşıyaka ve Gültepe mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Tekir Mahallesi Cumhuriyet, Azerbaycan ve 5 nolu sokaklara”
elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
AKEDAŞ Adıyaman’ın da bazı mahallelerinde kesinti yapılacağını duyurdu. Adıyaman’da ise:
“Bugün 11.30 ila 11.45 saatleri arasında Sincik ilçesine bağlı Ayengin, Cumhuriyet, Fatih, Karaman, Mahmutoğlu, Onur, Zeynel Aslan Mahalleleri, Alancık, Balkaya, Çamdere, Çat, Çatbahçe, Dilektepe, Eskiköy, Hasanlı, Hüseyinli, Karaköse, Pınarbaşı, Narlı, Sakız, Serince, Söğütlübahçe, Subaşı, Şahinbeyler, Şahkolu, Taşkale ile Özel trafolu müşteriler ve Turra GES bölgesine,
Bugün 08.30 ila 11.30 saatleri arasında Sincik ilçesine bağlı Arıkonak, Geçitli, Aksu, Durmuşlar, Saygılı Yaylabaşı, Hürmer köyleri ve özel trafolu müşteriler ile Aksu HES bölgesine”
elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.