23 May 2024 - 09:54 - Gündem

Kahramanmaraş’ta 4 Adıyaman’da Sincik ilçesine uyarı yapıldı

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kahramanmaraş’ta ve Adıyaman’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kahramanmaraş’ta ve Adıyaman’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…