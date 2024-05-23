23 Mayıs 2024 Malatya altın fiyatları

Altın fiyatları küresel ekonomik ve politik durumlardan etkilenerek dalgalanmalar gösterebiliyor. Yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak bilinen altın yükselişine devam ediyor. 23 Mayıs 2024 itibariyle Malatya’daki altın fiyatları ise şu şekilde göze çarpıyor:
MALATYA KUYUMCULAR ODASI ALTIN FİYATLARI
“Beşibirlik: Alış 78.600 TL, satış 83.200 TL,
Cumhuriyet Eski: 2,5: Alış 39.300 TL, satış 41.080 TL
Cumhuriyet Yeni: 2,5: Alış 39.300 TL, satış 41.600 TL,
Liralık Eski: Alış 15.720 TL, satış 16.432 TL,
Liralık Yeni: Alış 15.720 TL, satış 16.640,
Reşat, Hamit, Aziz: Alış 15.720 TL, satış 16.640 TL,
Ata Lira Eski: Alış 16.168 TL, satış 16.881 TL,
Ata Lira Yeni: Alış 16.168 TL, satış 17.087 TL,
Yarım Eski: Alış 7.860 TL, satış 8.216 TL,
Yarım Yeni: Alış 7.860 TL, satış 8.320 TL,
Çeyrek Eski: Alış 3.930 TL, satış 4.108 TL,
Çeyrek Yeni: Alış 3.930 TL, satış 4.160 TL,
22 Ayar Bilezik: Alış 2.245 TL, satış 2.376 TL,
22 Kordon: Alış 2.245 TL, satış 2.548 TL,
22 Sıfır Zincir: Alış 2.245 TL, satış 2.597 TL,
18 Ayar: Alış 1.723 TL, satış 2.043 TL,
14 Ayar : Alış 1.391 TL, satış 1.723 TL,
24 Ayar: 2.462 TL,
Gümüş Yerli: 4,50-4,50,
Otantik Gümüş: 7,50-10,00,
Gümüş İthal: 6,50-9,50,
Gümüş Has: 6,05-6,30.”
Altın fiyatları saat 09.25’deki değerlere göre verilmiştir.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.