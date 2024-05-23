23 May 2024 - 09:41 - Ekonomi

23 Mayıs 2024 Malatya altın fiyatları

Altın tarih boyunca insanlar tarafından değer gördü. Hem takı amacıyla aksesuar olarak hem de yatırım aracı olarak binlerce yıldır değer gören altın günümüzde de hem aksesuar hem yatırım aracı olarak kullanılıyor. Peki Malatya’da altın fiyatları ne kadar? Çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? Detaylar haberimizde…