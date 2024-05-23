23 Mayıs 2024 Malatya ezan vakitleri! Amenerrasulü duası Türkçe okunuşu

Müslümanların kılmakla yükümlü oldukları 5 vakit namaz bulunur. Bunlar sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarıdır. Ezan vakitleri ise güneşin doğuş ve batış zamanına, mevsimlere ve coğrafi konuma göre değişiklik gösterir. İşte Malatya’da 23 Mayıs 2024 tarihindeki ezan saatleri:

23 MAYIS 2024 PERŞEMBE:

İmsak Saati: 03.19,

Güneş Vakti: 05.02,

Öğle Ezanı: 12.30,

İkindi Ezanı: 16.22,

Akşam Ezanı: 19.45,

Yatsı Ezanı: 21.21

AMENERRASULÜ ARAPÇA OKUNUŞU

Amener rasulü bi ma ünzile ileyhi mir rabbihı vel mü'minun.

Küllün amene billahi ve melaiketihı ve kütübihı ve rusülih.

La nüferriku beyne ehadim mir rusülih ve kalu semı'na ve eta'na ğufraneke rabbena ve ileykel masıyr.

La yükellifüllahü nefsen illa vüs'aha. Leha ma kesebet ve aleyha mektesebet.

Rabbena la tüahızna in nesına ev ahta'na rabbena ve la tahmil aleyna ısran kema hameltehu alellezıne min kablina.

Rabbena ve la tühammilna ma la takate lena bih.

Va'fü anna, vağfir lena, verhamna ente mevlane fensurna alel kavmil kafirın.

ANLAMI:

Allah’ın elçisi ve müminler, rabbinden ona indirilene iman ettiler. Her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandılar.

“O’nun elçileri arasında ayırım yapmayız” ve “İşittik, itaat ettik, bağışlamanı dileriz rabbimiz, gidiş sanadır” dediler.

Allah hiçbir kimseyi, gücünün yetmediği bir şeyle yükümlü kılmaz; lehinde olanı da kendi kazandığıdır, aleyhinde olanı da kendi kazandığıdır.

Rabbimiz! Unutur veya yanılırsak bizi cezalandırma!

Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme!

Üstesinden gelemeyeceğimiz şeyleri boynumuza borç kılma! Bizi bağışla, ayıplarımızı ört ve bize rahmetinle muamele buyur! Sen bizim sahibimiz ve yardımcımızsın; artık inkârcı topluluğa karşı bize yardım et!