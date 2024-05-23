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Resmi Gazete’de bugün ne hangi kararlar alındı? 23 Mayıs 2024 Perşembe  Resmi Gazete kararları

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23 Mayıs 2024 Perşembe  tarihli Resmi Gazete’de hangi kararlar alındı? Hangi kurum alım yapacak? İşte 23 Mayıs 2024 Perşembe  Tarihli Resmi Gazete kararları…

Resmi Gazete’de bugün ne hangi kararlar alındı 23 Mayıs 2024 Perşembe  Resmi Gazete kararları mask
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23 Mayıs 2024 Perşembe  Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler:

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Arıcılık Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 40)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 41)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/15)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 
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23 May 2024 - 08:31 - Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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