23 Mayıs 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

23 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
Yeni Kışla Eczanesi
Battalgazi 05523234419
Kışla Caddesi Defacto Karşısı No:22/a Battalgazi/malatya
24 saat açık!
Menengiç Eczanesi
Battalgazi Eski Malatya 04229991023
Meydanbaşı Mah. Osman Ateş Cad . No:85 Menengiç Eczanesi Battalgazi/malatya
24 saat açık!
Oktay Eczanesi
Merkez 05060215644
Bulgurlu Köyü Yolu Malet Arkası Kültür Bakanlığı Kenti Konteyner Battalgazi/malataya
24 saat açık!
Karakaş Eczanesi
Yeşilyurt 05337787778
Tevfik Temelli Kavşağı Sümer Park
24 saat açık!
Taşkın Eczanesi
Yeşilyurt 04223217420
Bostanbaşı Mh Barguzu Cd. No:107
24 saat açık!
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.