- Sağlık

23 Mayıs 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 23 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 23 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

23 Mayıs 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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23 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

Yeni Kışla Eczanesi

Battalgazi 05523234419

Kışla Caddesi Defacto Karşısı No:22/a Battalgazi/malatya

24 saat açık!

Menengiç Eczanesi

Battalgazi Eski Malatya 04229991023

Meydanbaşı Mah. Osman Ateş Cad . No:85 Menengiç Eczanesi Battalgazi/malatya

24 saat açık!

Oktay Eczanesi

Merkez 05060215644

Bulgurlu Köyü Yolu Malet Arkası Kültür Bakanlığı Kenti Konteyner Battalgazi/malataya

24 saat açık!

Karakaş Eczanesi

Yeşilyurt 05337787778

Tevfik Temelli Kavşağı Sümer Park

24 saat açık!

Taşkın Eczanesi

Yeşilyurt 04223217420

Bostanbaşı Mh Barguzu Cd. No:107

24 saat açık!

 
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23 May 2024 - 08:22 Malatya- Sağlık

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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