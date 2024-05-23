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Malatya’da bugün hava nasıl olacak? 23 Mayıs Malatya hava durumu

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Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Peki Malatya’da bugün hava durumu nasıl olacak? 23 Mayıs Malatya’da hava durumu haberimizde…

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Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da havanın parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği beklendiği belirtilirken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği ve rüzgarların kuzeyli yönlerden orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli eseceği tahmin edildiği açıklandı.

Merkez Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 26 derece,

Akçadağ Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 26 derece,

Arapgir Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 23 derece,

Arguvan Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 22 derece,

Battalgazi Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 27 derece,

Darende Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 26 derece,

Doğanşehir Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 26 derece,

Doğanyol Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 25 derece,

Hekimhan Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 23 derece,

Kale Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 27 derece,

Kuluncak Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 23 derece,

Pütürge Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 24 derece,

Yazıhan Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 27 derece,

Yeşilyurt Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 26 derece.

 

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23 May 2024 - 08:16 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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